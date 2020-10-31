|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:50
Сильпо по ходу 10 оплат приложением в день ограничение ((
-
vanok
-
-
- Повідомлень: 238
- З нами з: 12.02.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 жов, 2020 22:04
vanok написав:
Сильпо по ходу 10 оплат приложением в день ограничение ((
Можно платить и не приложением
За Виталия Наливкина!
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13068
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7304 раз.
- Подякували: 3447 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Нед 01 лис, 2020 02:04
zuker1111 написав:
Как еще можно Киевстар пополнять, чтобы онлайн оплата была без комиссии?
А через портмоне без комиса?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 770
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 05:03
Slx написав: zuker1111 написав:
Как еще можно Киевстар пополнять, чтобы онлайн оплата была без комиссии?
А через портмоне без комиса?
Через сайт киевстар
Надіслано від мого Redmi Note 8T, використовуючи Tapatalk
-
zuker1111
-
-
- Повідомлень: 711
- З нами з: 05.03.12
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 07:18
А самой картой через ПОСы сколько раз надо рассчитаться¿
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 920
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 07:54
zuker1111 написав:
Типа им НБУ запрещает для компании Киевстар.
Ну так спросите у НБУ почему они персонально для Киевстар ввели такое ограничение
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2593
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 01 лис, 2020 08:36
На сайте Киевстара минимальный платеж 10 грн. Это шоб набить 50 транзакций, надо им 500 грн закинуть? Цэ марнотратство!
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3508
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 09:05
Ferlakur написав:
На сайте Киевстара минимальный платеж 10 грн. Это шоб набить 50 транзакций, надо им 500 грн закинуть? Цэ марнотратство!
Через сайт макс. 20 разів дасть... вище ж написали.
Які банки є в наявності?
swan forever написав:
А самой картой через ПОСы сколько раз надо рассчитаться¿
ПОС чи онлайн немає значення - основне 50 операцій.
Вчора для прілічія здійснив 11 операцій через ПОС, то втомився... не дуже то й потрібні мені ті сірники по 39коп.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 578
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 09:28
KVV
Покупайте луковицы лука репчатого, они и дешевле спичек, и на период китаевируса очень даже пригодятся.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2032
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 09:31
swan forever написав:
А самой картой через ПОСы сколько раз надо рассчитаться¿
50, вестімо
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9983
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 699 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|