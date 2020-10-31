Та я вже набив необхідну кількість ще до 9 ранку, а у Велмарт зайшов для проформи.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 09:46
Додано: Нед 01 лис, 2020 10:02
KVV
А Киеве ПикАндГо уже не работает
Додано: Нед 01 лис, 2020 10:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а когда начислятся средства за покупки на Алиэкспресс по которым приходил ключ-код.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Нед 01 лис, 2020 10:17
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