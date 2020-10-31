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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1193119411951196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 09:46

  ukrprom2014 написав:KVV
Покупайте луковицы лука репчатого, они и дешевле спичек, и на период китаевируса очень даже пригодятся.

Та я вже набив необхідну кількість ще до 9 ранку, а у Велмарт зайшов для проформи.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:02

KVV
А Киеве ПикАндГо уже не работает :(
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлень: 2034
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Добрый день. Подскажите пожалуйста, а когда начислятся средства за покупки на Алиэкспресс по которым приходил ключ-код.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:17

  ukrprom2014 написав:KVV
А Киеве ПикАндГо уже не работает :(

Я ж через ПОС(точніше через три ПОСа, щоб не заблочили)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

KVV написав:
  ukrprom2014 написав:KVV
А Киеве ПикАндГо уже не работает :(

Я ж через ПОС(точніше через три ПОСа, щоб не заблочили)
Да всё работает, просто человеку нужно отметится во всех темах на форуме. Ото абы написать называется.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:02

unknownurl +1, пикендгоу работает, того черта давно забанить надо
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:45

unknownurl
Ну в Велмарте что в "Украине" точно не работает и администратор сказала, что по Киеву нигде он не работает.
А в каком у Вас работает?
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлень: 2034
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:47

  omb написав:unknownurl +1, пикендгоу работает, того черта давно забанить надо

Ты укажи где точно у тебя работает и когда последний раз работал или убейся об стену, хамло.
А выше я писал, что Влемарт и ВК отказываются от ПинАндГоо вобще и везде.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлень: 2034
З нами з: 09.03.14
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