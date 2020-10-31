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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 09:46
ukrprom2014 написав:KVV
Покупайте луковицы лука репчатого, они и дешевле спичек, и на период китаевируса очень даже пригодятся.
Та я вже набив необхідну кількість ще до 9 ранку, а у Велмарт зайшов для проформи.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 10:08
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а когда начислятся средства за покупки на Алиэкспресс по которым приходил ключ-код.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 10:17
ukrprom2014 написав:KVV
А Киеве ПикАндГо уже не работает
Я ж через ПОС(точніше через три ПОСа, щоб не заблочили)
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Додано: Нед 01 лис, 2020 10:38
KVV написав: ukrprom2014 написав:KVV
А Киеве ПикАндГо уже не работает
Я ж через ПОС(точніше через три ПОСа, щоб не заблочили)
Да всё работает, просто человеку нужно отметится во всех темах на форуме. Ото абы написать называется.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:02
unknownurl +1, пикендгоу работает, того черта давно забанить надо
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:45
unknownurl
Ну в Велмарте что в "Украине" точно не работает и администратор сказала, что по Киеву нигде он не работает.
А в каком у Вас работает?
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:47
omb написав:unknownurl
+1, пикендгоу работает, того черта давно забанить надо
Ты укажи где точно у тебя работает и когда последний раз работал или убейся об стену, хамло.
А выше я писал, что Влемарт и ВК отказываются от ПинАндГоо вобще и везде.
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- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
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- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
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Додано: Нед 01 лис, 2020 12:14
ukrprom2014 написав:unknownurl
Ну в Велмарте что в "Украине" точно не работает и администратор сказала, что по Киеву нигде он не работает.
А в каком у Вас работает?
В том велмарте был на прошлой неделе работало. В ВК на Кудряшова в начале этой неделе тоже работало. Во всяком случае, сегодня выходной, если чёт и сломалось в пн починят. Помню как-то смска с кодом не приходила, починили в ближайший рабочий день.
Вы просто очень часто пишете очень ложную информацию; как в теме Востока про точки выдачи БВР карты. Вы хоть ее получили?
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Додано: Нед 01 лис, 2020 12:34
unknownurl
Просто информация часто противоречива из самих банков.
Восток так и не получил пока
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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