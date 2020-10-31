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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 14:27
ukrprom2014 вчера и всегда до этого в кишене на Героев Днепра
Кешбечные карты!
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:00
Ура,
операція Happy-weekend WOW-1 завершена!
із цікавого - найпростіше набивати багато і дешево POS операцій там, де є авто(робо)-касса.
набираєш собі дешевого товарчику по 1-2 грн і вперед!
Тому спасибі Ашані і Епіцентру(тут досить цікава і незвична авто-каса, чи то з вагою чи щось таке, поки не забереш товар буде чекати, до речі приємний жіночий голос із каси говорить що і за чим робити).
PS ще досить багато МАФ-ів без терміналів!!
здавалось що із 2020 вже б мало бути 100%?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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