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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1194119511961197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:27

ukrprom2014 вчера и всегда до этого в кишене на Героев Днепра
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:00

  KVV написав:
  ukrprom2014 написав:KVV
Покупайте луковицы лука репчатого, они и дешевле спичек, и на период китаевируса очень даже пригодятся.

Та я вже набив необхідну кількість ще до 9 ранку, а у Велмарт зайшов для проформи.


Ура,
операція Happy-weekend WOW-1 завершена!
із цікавого - найпростіше набивати багато і дешево POS операцій там, де є авто(робо)-касса.
набираєш собі дешевого товарчику по 1-2 грн і вперед!
Тому спасибі Ашані і Епіцентру(тут досить цікава і незвична авто-каса, чи то з вагою чи щось таке, поки не забереш товар буде чекати, до речі приємний жіночий голос із каси говорить що і за чим робити).

PS ще досить багато МАФ-ів без терміналів!!
здавалось що із 2020 вже б мало бути 100%?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:із цікавого - найпростіше набивати багато і дешево POS операцій там, де є авто(робо)-касса.
набираєш собі дешевого товарчику по 1-2 грн і вперед!

Разве дома перед компьютером набивать не дешевле?
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:16

ingtrans

спорт - сила!
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Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:51

greenozon та ну, ищите где есть мастерпасс и оплачиваете в 1 клик
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:52

  omb написав:greenozon та ну, ищите где есть мастерпасс и оплачиваете в 1 клик

Мастерпасс блочит первым.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:53

В этой акции - главное вовремя остановиться.
И как-то уж, навязчиво, сами засели в голове дата и свв код... (номер нет - копипаст)
Wise
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:49

Умовно можна сказати, що моя ставка на 1000 зіграла. Далі 2к чи одразу 10к? Ще трохи і кожен купить собі Peugeon або навіть острів у нейтральних водах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:01

  greenozon написав:ingtrans
спорт - сила!
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кЄди в таку погоду убити - мінімум зусиль. а хороші кЄди - дорожчі 1К :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:09

stas_rst
Давно лежит на полке.
Если кеды не подошли, кишмиш сейчас сгорает?
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  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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