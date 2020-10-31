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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 14:27
ukrprom2014 вчера и всегда до этого в кишене на Героев Днепра
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Нед 01 лис, 2020 18:00
KVV написав: ukrprom2014 написав:KVV
Покупайте луковицы лука репчатого, они и дешевле спичек, и на период китаевируса очень даже пригодятся.
Та я вже набив необхідну кількість ще до 9 ранку, а у Велмарт зайшов для проформи.
Ура,
операція Happy-weekend WOW-1 завершена!
із цікавого - найпростіше набивати багато і дешево POS операцій там, де є авто(робо)-касса.
набираєш собі дешевого товарчику по 1-2 грн і вперед!
Тому спасибі Ашані і Епіцентру(тут досить цікава і незвична авто-каса, чи то з вагою чи щось таке, поки не забереш товар буде чекати, до речі приємний жіночий голос із каси говорить що і за чим робити).
PS ще досить багато МАФ-ів без терміналів!!
здавалось що із 2020 вже б мало бути 100%?
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greenozon
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Додано: Нед 01 лис, 2020 18:11
greenozon написав:
із цікавого - найпростіше набивати багато і дешево POS операцій там, де є авто(робо)-касса.
набираєш собі дешевого товарчику по 1-2 грн і вперед!
Разве дома перед компьютером набивать не дешевле?
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Додано: Нед 01 лис, 2020 19:16
ingtrans
спорт - сила!
тв(інтернет) = могила
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greenozon
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Додано: Нед 01 лис, 2020 19:51
greenozon та ну, ищите где есть мастерпасс и оплачиваете в 1 клик
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Нед 01 лис, 2020 19:52
omb написав:greenozon
та ну, ищите где есть мастерпасс и оплачиваете в 1 клик
Мастерпасс блочит первым.
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wig
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Додано: Нед 01 лис, 2020 19:53
В этой акции - главное вовремя остановиться.
И как-то уж, навязчиво, сами засели в голове дата и свв код... (номер нет - копипаст)
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Wise
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Додано: Нед 01 лис, 2020 20:49
Умовно можна сказати, що моя ставка
на 1000 зіграла. Далі 2к чи одразу 10к? Ще трохи і кожен купить собі Peugeon
або навіть острів у нейтральних водах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:01
greenozon написав:ingtrans
спорт - сила!
тв(інтернет) = могила
кЄди в таку погоду убити - мінімум зусиль. а хороші кЄди - дорожчі 1К
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stas_rst
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1
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:09
stas_rst
Давно лежит на полке.
Если кеды не подошли, кишмиш сейчас сгорает?
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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