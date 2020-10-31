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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:30
Колеги, а скільки разів можна один номер КС з кабінету Портмоне поповнити? Можна у приватні, якщо що...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:34
ukrprom2014 написав:stas_rst
Давно лежит на полке.
Если кеды не подошли, кишмиш сейчас сгорает?
що лежить і чому згорає? не зовсім зрозумів ...
якщо про акцію, то ще є час набити ... якщо інше - розшифруйте
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stas_rst
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:50
kreuz написав:
Колеги, а скільки разів можна один номер КС з кабінету Портмоне поповнити? Можна у приватні, якщо що...
20 з однієї картки на сайті КС
Востаннє редагувалось velvet
в Нед 01 лис, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:51
velvet написав: kreuz написав:
Колеги, а скільки разів можна один номер КС з кабінету Портмоне поповнити? Можна у приватні, якщо що...
20 з однієї картки
Мене блокував через 5 операцій.
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Son of Sun
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:54
Son of Sun написав: velvet написав: kreuz написав:
Колеги, а скільки разів можна один номер КС з кабінету Портмоне поповнити? Можна у приватні, якщо що...
20 з однієї картки
Мене блокував через 5 операцій.
там ліміт ще по сумі, вже не більше 1000 за добу здається
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:06
greenozon написав:
де є авто(робо)-касса.
набираєш собі дешевого товарчику по 1-2 грн і вперед!
Тому спасибі Ашані і Епіцентр
1. Вона називається кас
а самообслуговування.
2. 1-2грн?!!! Пан, що олігарх?
І що ж можна купити в Епіку так дешево?
Давним давно купував там тримач фальш панелі для кухонних меблів по 5коп, заплатив на касі 20коп. - так не повірили! подумали що злодій - довелося вивертати кишені
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:22
velvet написав: kreuz написав:
Колеги, а скільки разів можна один номер КС з кабінету Портмоне поповнити? Можна у приватні, якщо що...
20 з однієї картки на сайті КС
На сайті ж від 10 грн, а у Портмоне від 1 грн, проте більше 5 разів наче не пускає з однієї картки байдуже зі скількох аків...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:33
kreuz написав: velvet написав: kreuz написав:
Колеги, а скільки разів можна один номер КС з кабінету Портмоне поповнити? Можна у приватні, якщо що...
20 з однієї картки на сайті КС
На сайті ж від 10 грн, а у Портмоне від 1 грн, проте більше 5 разів наче не пускає з однієї картки байдуже зі скількох аків...
Часу не багато залишилось, в чому проблема по 10 грн. прогнати?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:33
kreuz написав: velvet написав: kreuz написав:
Колеги, а скільки разів можна один номер КС з кабінету Портмоне поповнити? Можна у приватні, якщо що...
20 з однієї картки на сайті КС
На сайті ж від 10 грн, а у Портмоне від 1 грн, проте більше 5 разів наче не пускає з однієї картки байдуже зі скількох аків...
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