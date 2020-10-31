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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1195119611971198

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:30

Колеги, а скільки разів можна один номер КС з кабінету Портмоне поповнити? Можна у приватні, якщо що...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:34

  ukrprom2014 написав:stas_rst
Давно лежит на полке.
Если кеды не подошли, кишмиш сейчас сгорает?

що лежить і чому згорає? не зовсім зрозумів ...
якщо про акцію, то ще є час набити ... якщо інше - розшифруйте
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:50

  kreuz написав:Колеги, а скільки разів можна один номер КС з кабінету Портмоне поповнити? Можна у приватні, якщо що...

20 з однієї картки на сайті КС
Востаннє редагувалось velvet в Нед 01 лис, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:51

  velvet написав:
  kreuz написав:Колеги, а скільки разів можна один номер КС з кабінету Портмоне поповнити? Можна у приватні, якщо що...

20 з однієї картки

Мене блокував через 5 операцій.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:54

  Son of Sun написав:
  velvet написав:
  kreuz написав:Колеги, а скільки разів можна один номер КС з кабінету Портмоне поповнити? Можна у приватні, якщо що...

20 з однієї картки

Мене блокував через 5 операцій.
там ліміт ще по сумі, вже не більше 1000 за добу здається
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3062
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:06

  greenozon написав: де є авто(робо)-касса.
набираєш собі дешевого товарчику по 1-2 грн і вперед!
Тому спасибі Ашані і Епіцентр

1. Вона називається каса самообслуговування.

2. 1-2грн?!!! Пан, що олігарх? :D

І що ж можна купити в Епіку так дешево?

Давним давно купував там тримач фальш панелі для кухонних меблів по 5коп, заплатив на касі 20коп. - так не повірили! подумали що злодій - довелося вивертати кишені :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:22

  velvet написав:
  kreuz написав:Колеги, а скільки разів можна один номер КС з кабінету Портмоне поповнити? Можна у приватні, якщо що...

20 з однієї картки на сайті КС

На сайті ж від 10 грн, а у Портмоне від 1 грн, проте більше 5 разів наче не пускає з однієї картки байдуже зі скількох аків...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:33

  kreuz написав:
  velvet написав:
  kreuz написав:Колеги, а скільки разів можна один номер КС з кабінету Портмоне поповнити? Можна у приватні, якщо що...

20 з однієї картки на сайті КС

На сайті ж від 10 грн, а у Портмоне від 1 грн, проте більше 5 разів наче не пускає з однієї картки байдуже зі скількох аків...

Часу не багато залишилось, в чому проблема по 10 грн. прогнати?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:33

  kreuz написав:
  velvet написав:
  kreuz написав:Колеги, а скільки разів можна один номер КС з кабінету Портмоне поповнити? Можна у приватні, якщо що...

20 з однієї картки на сайті КС

На сайті ж від 10 грн, а у Портмоне від 1 грн, проте більше 5 разів наче не пускає з однієї картки байдуже зі скількох аків...

Ищите ещё другие сервисы, другие услуги, добивайте конфетами на развес поштучно :)
За Виталия Наливкина!
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