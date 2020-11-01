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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:01
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:16
velvet 8 транзакций там, еще десяток в другом месте, я бы успел
Кешбечные карты!
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:21
Слушна порада, дякую.
Я впорався, дякувати Водафону, котрий я зазвичай рідко юзаю, проте наразі став у нагоді. А от Київстар хоч і більш ліквідний, але в мене там і так величенький залишок, щоб його ще суттєво збільшувати...
Колеги, дякую всім за підтримку. Нехай Сібас тепер розкошелюється...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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