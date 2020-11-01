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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1196119711981199

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:16

velvet 8 транзакций там, еще десяток в другом месте, я бы успел :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2391
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 185 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:21

  omb написав:kreuz пополняйте на портмоне 4 раза и делайте паузу в мин 10-30

Слушна порада, дякую.

Я впорався, дякувати Водафону, котрий я зазвичай рідко юзаю, проте наразі став у нагоді. А от Київстар хоч і більш ліквідний, але в мене там і так величенький залишок, щоб його ще суттєво збільшувати...

Колеги, дякую всім за підтримку. Нехай Сібас тепер розкошелюється...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:46

  borsh4 написав:Як я розумію тільки ті кому приходить запрошення на участь в такій акції можуть розраховувати на такий щедрий подарунок. Мені - попереднє 200 прийшло, а це не прийшло :(

Совершенно верно.
Шо кому прислать - решает робот.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:40

А как Вы пополняете Водафон, чтоб это проходило как инет-оплата?
slktym007
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:15

Внезапно.
Зображення
В прошлом месяце отключал 3D для 60 операций, потом включил.
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:19

  slktym007 написав:А как Вы пополняете Водафон, чтоб это проходило как инет-оплата?

Если не на кассе в Червоном Маркете пополнять, оно и пройдет как инетоплата.
wig
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  #<1 ... 1196119711981199
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