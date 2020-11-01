УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:16
velvet
8 транзакций там, еще десяток в другом месте, я бы успел
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
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Додано: Нед 01 лис, 2020 23:21
omb написав: kreuz
пополняйте на портмоне 4 раза и делайте паузу в мин 10-30
Слушна порада, дякую.
Я впорався, дякувати Водафону, котрий я зазвичай рідко юзаю, проте наразі став у нагоді. А от Київстар хоч і більш ліквідний, але в мене там і так величенький залишок, щоб його ще суттєво збільшувати...
Колеги, дякую всім за підтримку. Нехай Сібас тепер розкошелюється...
Переходь на темний бік за карткою
Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку
Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або
КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
https://monobank.ua/r/2xGi https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0 http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
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Додано: Пон 02 лис, 2020 09:46
borsh4 написав:
Як я розумію тільки ті кому приходить запрошення на участь в такій акції можуть розраховувати на такий щедрий подарунок. Мені - попереднє 200 прийшло, а це не прийшло
Совершенно верно.
Шо кому прислать - решает робот.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL -10% КЕШБЕК+ 55грн. bit.ly/2UjL2rO На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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З нами з: 09.03.14
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Подякували: 131 раз.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 10:40
А как Вы пополняете Водафон, чтоб это проходило как инет-оплата?
slktym007
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Подякували: 1 раз.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:15
Внезапно.
В прошлом месяце отключал 3D для 60 операций, потом включил.
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Striker
Повідомлень: 1094
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:19
slktym007 написав:
А как Вы пополняете Водафон, чтоб это проходило как инет-оплата?
Если не на кассе в Червоном Маркете пополнять, оно и пройдет как инетоплата.
wig
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