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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:41
Вкладчик1234 написав: slktym007 написав:wig
Не знаю. Пополнял через приложение Водафон и на эту оплату кеш не начислили.
Если не ошибаюсь, приложение водафон проводит операцию вообще как манисенд, соответственно вместо кешбека должна быть комиссия
Нет, комиссии не было. Вот странно как-то.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:58
Вкладчик1234, в Share Pay такое было. Хз, как сейчас.
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