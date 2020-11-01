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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1197119811991200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:41

  Вкладчик1234 написав:
  slktym007 написав:wig
Не знаю. Пополнял через приложение Водафон и на эту оплату кеш не начислили.

Если не ошибаюсь, приложение водафон проводит операцию вообще как манисенд, соответственно вместо кешбека должна быть комиссия

Нет, комиссии не было. Вот странно как-то.
slktym007
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вкладчик1234, в Share Pay такое было. Хз, как сейчас.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:21

  Alien написав:Включали як? Через додаток? Якщо так - то нічого дивного - треба через теплу лінію

Так, через додаток. :(
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:25

lel
Тоже попал на 30. А если 3D вообще отключить, то ваучер с кодом по акции за 30/60 операций не придёт?
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:32

  Striker написав:lel
Тоже попал на 30. А если 3D вообще отключить, то ваучер с кодом по акции за 30/60 операций не придёт?

Придёт
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:44

  Striker написав:lel
Тоже попал на 30. А если 3D вообще отключить, то ваучер с кодом по акции за 30/60 операций не придёт?

Надо через чат отключить Star inform + он 15грн. А обычный Star inform (без+) - бесплатно. Все сообщения и 3Д приходят бесплатно.
lel
 
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  #<1 ... 1197119811991200
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