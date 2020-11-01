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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:41
Вкладчик1234 написав: slktym007 написав:wig
Не знаю. Пополнял через приложение Водафон и на эту оплату кеш не начислили.
Если не ошибаюсь, приложение водафон проводит операцию вообще как манисенд, соответственно вместо кешбека должна быть комиссия
Нет, комиссии не было. Вот странно как-то.
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slktym007
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:58
Вкладчик1234, в Share Pay такое было. Хз, как сейчас.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 13:25
lel
Тоже попал на 30. А если 3D вообще отключить, то ваучер с кодом по акции за 30/60 операций не придёт?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 13:32
Striker написав:lel
Тоже попал на 30. А если 3D вообще отключить, то ваучер с кодом по акции за 30/60 операций не придёт?
Придёт
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Додано: Пон 02 лис, 2020 14:44
Striker написав:lel
Тоже попал на 30. А если 3D вообще отключить, то ваучер с кодом по акции за 30/60 операций не придёт?
Надо через чат отключить Star inform + он 15грн. А обычный Star inform (без+) - бесплатно. Все сообщения и 3Д приходят бесплатно.
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lel
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:20
lel написав:
Надо через чат отключить Star inform + он 15грн. А обычный Star inform (без+) - бесплатно. Все сообщения и 3Д приходят бесплатно.
Та я понял. Просто он не особо-то и нужен, и по 60 операций долго потом делать.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:29
Скоро конец года. Что там с программой КБ на онлайн покупки в следующем году не слышно?
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mephala
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:39
slktym007 написав: Вкладчик1234 написав: slktym007 написав:wig
Не знаю. Пополнял через приложение Водафон и на эту оплату кеш не начислили.
Если не ошибаюсь, приложение водафон проводит операцию вообще как манисенд, соответственно вместо кешбека должна быть комиссия
Нет, комиссии не было. Вот странно как-то.
Платив через додаток КС по 10 грн, через сайт Портмоне по 1 грн, через додаток ВФ по 1 грн, усюди МСС 4814 (так УСБ каже), тобто норм, бо інтернет-ліміт зменшувався, комісій не було, та й:
4.2.6. транзакції за МСС-кодами, які входять в перелік заборонених. А саме: 6050, 6051, 7995, 9754, 6010, 6011
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:44
mephala написав:
Скоро конец года. Что там с программой КБ на онлайн покупки в следующем году не слышно?
Може вони оце таким чином бюджет вибирають, щоб увесь використати, та й закрити програму? Бо після 1000 грн аж страшно стає, що ж далі буде... Думав, що 800 грн від ПБ було багато, а тут таке, та ще й 50 операцій за два дня...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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