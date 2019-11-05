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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:55
mephala слышно что программа подключается до 31.01.2021
Кешбечные карты!
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:03
kreuz написав: mephala написав:
Скоро конец года. Что там с программой КБ на онлайн покупки в следующем году не слышно?
Може вони оце таким чином бюджет вибирають, щоб увесь використати, та й закрити програму? Бо після 1000 грн аж страшно стає, що ж далі буде... Думав, що 800 грн від ПБ було багато, а тут таке, та ще й 50 операцій за два дня...
що за 1000? я щось прогавив?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:09
mephala написав: kreuz написав: mephala написав:
Скоро конец года. Что там с программой КБ на онлайн покупки в следующем году не слышно?
Може вони оце таким чином бюджет вибирають, щоб увесь використати, та й закрити програму? Бо після 1000 грн аж страшно стає, що ж далі буде... Думав, що 800 грн від ПБ було багато, а тут таке, та ще й 50 операцій за два дня...
що за 1000? я щось прогавив?
Якщо вам не було запрошення - то ні
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:40
Доречі, а хто з запрошених на 1000 грн коли долучився до НьюКарда? Я наприкінці листопада. Може ще хто?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:16
kreuz написав:
Доречі, а хто з запрошених на 1000 грн коли долучився до НьюКарда? Я наприкінці листопада. Може ще хто?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:17
kreuz написав:
Доречі, а хто з запрошених на 1000 грн коли долучився до НьюКарда? Я наприкінці листопада. Може ще хто?
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