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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1198119912001201

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:55

mephala слышно что программа подключается до 31.01.2021
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  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
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Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:03

  kreuz написав:
  mephala написав:Скоро конец года. Что там с программой КБ на онлайн покупки в следующем году не слышно?

Може вони оце таким чином бюджет вибирають, щоб увесь використати, та й закрити програму? Бо після 1000 грн аж страшно стає, що ж далі буде... Думав, що 800 грн від ПБ було багато, а тут таке, та ще й 50 операцій за два дня...

що за 1000? я щось прогавив?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:09

  omb написав:слышно что программа подключается до 31.01.2021

Уже приготовил жену идти в Январе за картой. :)
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

mephala написав:
  kreuz написав:
  mephala написав:Скоро конец года. Что там с программой КБ на онлайн покупки в следующем году не слышно?

Може вони оце таким чином бюджет вибирають, щоб увесь використати, та й закрити програму? Бо після 1000 грн аж страшно стає, що ж далі буде... Думав, що 800 грн від ПБ було багато, а тут таке, та ще й 50 операцій за два дня...

що за 1000? я щось прогавив?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Доречі, а хто з запрошених на 1000 грн коли долучився до НьюКарда? Я наприкінці листопада. Може ще хто?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:16

  kreuz написав:Доречі, а хто з запрошених на 1000 грн коли долучився до НьюКарда? Я наприкінці листопада. Може ще хто?

05.11.2019
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:17

  kreuz написав:Доречі, а хто з запрошених на 1000 грн коли долучився до НьюКарда? Я наприкінці листопада. Може ще хто?


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