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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1199120012011202

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Не удается оплатить на сайте PayHab (3D-подтверждения на карте отключены), в начале октября оплаты проходили, кто-то с таким еще сталкивался?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 179
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:26

  акет написав:Не удается оплатить на сайте PayHab (3D-подтверждения на карте отключены), в начале октября оплаты проходили, кто-то с таким еще сталкивался?

У меня при оплате пишет, что ошибка и деньги не списывает!)
Уж сколько раз пытался)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4590
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 316 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:29

  KVV написав:
  kreuz написав:Доречі, а хто з запрошених на 1000 грн коли долучився до НьюКарда? Я наприкінці листопада. Може ще хто?

05.11.2019


08.11.2019
cohan
 
Повідомлень: 399
З нами з: 27.09.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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  #<1 ... 1199120012011202
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