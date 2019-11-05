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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 21:08
Не удается оплатить на сайте PayHab (3D-подтверждения на карте отключены), в начале октября оплаты проходили, кто-то с таким еще сталкивался?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:26
акет написав:
Не удается оплатить на сайте PayHab (3D-подтверждения на карте отключены), в начале октября оплаты проходили, кто-то с таким еще сталкивался?
У меня при оплате пишет, что ошибка и деньги не списывает!)
Уж сколько раз пытался)
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:29
KVV написав: kreuz написав:
Доречі, а хто з запрошених на 1000 грн коли долучився до НьюКарда? Я наприкінці листопада. Може ще хто?
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