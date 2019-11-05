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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 21:08
Не удается оплатить на сайте PayHab (3D-подтверждения на карте отключены), в начале октября оплаты проходили, кто-то с таким еще сталкивался?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:26
акет написав:
Не удается оплатить на сайте PayHab (3D-подтверждения на карте отключены), в начале октября оплаты проходили, кто-то с таким еще сталкивался?
У меня при оплате пишет, что ошибка и деньги не списывает!)
Уж сколько раз пытался)
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guntherhouse777
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:29
KVV написав: kreuz написав:
Доречі, а хто з запрошених на 1000 грн коли долучився до НьюКарда? Я наприкінці листопада. Може ще хто?
05.11.2019
08.11.2019
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cohan
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Додано: Пон 02 лис, 2020 22:12
guntherhouse777 написав: акет написав:
Не удается оплатить на сайте PayHab (3D-подтверждения на карте отключены), в начале октября оплаты проходили, кто-то с таким еще сталкивался?
У меня при оплате пишет, что ошибка и деньги не списывает!)
Уж сколько раз пытался)
Це ПейХаб вийо.
Платіть в нексті.
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KVV
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Додано: Вів 03 лис, 2020 00:15
дЕКАБРЬ.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Додано: Вів 03 лис, 2020 06:44
Amid написав: kreuz написав:
Доречі, а хто з запрошених на 1000 грн коли долучився до НьюКарда? Я наприкінці листопада. Може ще хто?
С июня
А це Ваша перша НьюКарда? Бо Ви якось випадаєте із загальної картини. А так можна було б вважати, що акціями намагаються нас утримати від закриття карток...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Вів 03 лис, 2020 06:47
KVV написав: guntherhouse777 написав: акет написав:
Не удается оплатить на сайте PayHab (3D-подтверждения на карте отключены), в начале октября оплаты проходили, кто-то с таким еще сталкивался?
У меня при оплате пишет, что ошибка и деньги не списывает!)
Уж сколько раз пытался)
Це ПейХаб вийо.
Платіть в нексті.
Я все.
У меня октябрьская.
В отделении не хотят сразу закрыть-открыть.
45 дней.
Поэтому КБ ждем. И после новогодних открываем.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 03 лис, 2020 07:35
kreuz написав: Amid написав: kreuz написав:
Доречі, а хто з запрошених на 1000 грн коли долучився до НьюКарда? Я наприкінці листопада. Може ще хто?
С июня
А це Ваша перша НьюКарда? Бо Ви якось випадаєте із загальної картини. А так можна було б вважати, що акціями намагаються нас утримати від закриття карток...
5.11.2019, на 1000 не приглашали
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