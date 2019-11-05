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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1199120012011202

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Не удается оплатить на сайте PayHab (3D-подтверждения на карте отключены), в начале октября оплаты проходили, кто-то с таким еще сталкивался?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:26

  акет написав:Не удается оплатить на сайте PayHab (3D-подтверждения на карте отключены), в начале октября оплаты проходили, кто-то с таким еще сталкивался?

У меня при оплате пишет, что ошибка и деньги не списывает!)
Уж сколько раз пытался)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:29

  KVV написав:
  kreuz написав:Доречі, а хто з запрошених на 1000 грн коли долучився до НьюКарда? Я наприкінці листопада. Може ще хто?

05.11.2019


08.11.2019
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:12

  guntherhouse777 написав:
  акет написав:Не удается оплатить на сайте PayHab (3D-подтверждения на карте отключены), в начале октября оплаты проходили, кто-то с таким еще сталкивался?

У меня при оплате пишет, что ошибка и деньги не списывает!)
Уж сколько раз пытался)

Це ПейХаб вийо.

Платіть в нексті.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

дЕКАБРЬ.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 06:44

  Amid написав:
  kreuz написав:Доречі, а хто з запрошених на 1000 грн коли долучився до НьюКарда? Я наприкінці листопада. Може ще хто?


С июня

А це Ваша перша НьюКарда? Бо Ви якось випадаєте із загальної картини. А так можна було б вважати, що акціями намагаються нас утримати від закриття карток...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 06:47

  KVV написав:
  guntherhouse777 написав:
  акет написав:Не удается оплатить на сайте PayHab (3D-подтверждения на карте отключены), в начале октября оплаты проходили, кто-то с таким еще сталкивался?

У меня при оплате пишет, что ошибка и деньги не списывает!)
Уж сколько раз пытался)

Це ПейХаб вийо.

Платіть в нексті.

Я все.
У меня октябрьская.
В отделении не хотят сразу закрыть-открыть.
45 дней.
Поэтому КБ ждем. И после новогодних открываем.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 07:35

  kreuz написав:
  Amid написав:
  kreuz написав:Доречі, а хто з запрошених на 1000 грн коли долучився до НьюКарда? Я наприкінці листопада. Може ще хто?


С июня

А це Ваша перша НьюКарда? Бо Ви якось випадаєте із загальної картини. А так можна було б вважати, що акціями намагаються нас утримати від закриття карток...

5.11.2019, на 1000 не приглашали :(
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vollena71
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  #<1 ... 1199120012011202
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