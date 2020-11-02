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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:33
kreuz написав:
А це Ваша перша НьюКарда? Бо Ви якось випадаєте із загальної картини. А так можна було б вважати, що акціями намагаються нас утримати від закриття карток...
Первый Ньюкард и вообще первая карта Укрсиба.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:38
kreuz написав:
А так можна було б вважати, що акціями намагаються нас утримати від закриття карток...
Дешевле кешбек раздавать.
Карта с середины июля. Приглашений забрать 1000 или 500 нет.
Востаннє редагувалось Славик
в Вів 03 лис, 2020 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:38
kreuz написав:
А так можна було б вважати, що акціями намагаються нас утримати від закриття карток...
У сына пакет All inclusive, полтора года, тоже регулярно приходят приглашения на акции.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:55
Славик написав: kreuz написав:
А так можна було б вважати, що акціями намагаються нас утримати від закриття карток...
Дешевле кешбек раздавать.
Карта с середины июля. Приглашений забрать 1000 или 500 нет.
Так може ви не транзачите цією картою?
Відкрита НьюКард у червні, кожного місяця 10 000+ транзакцій і є всі запрошення на 200/500/1000 грн.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:07
колеги, сайт МКбільше в усіх просить "почекати" ? другий день точно
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stas_rst
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:09
stas_rst написав:
колеги, сайт МКбільше в усіх просить "почекати" ? другий день точно
Ещё с прошлой недели точно
За Виталия Наливкина!
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