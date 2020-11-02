RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1200120112021203

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  kreuz написав:А це Ваша перша НьюКарда? Бо Ви якось випадаєте із загальної картини. А так можна було б вважати, що акціями намагаються нас утримати від закриття карток...

Первый Ньюкард и вообще первая карта Укрсиба.
Amid
 
Повідомлень: 1426
З нами з: 12.06.08
Подякував: 170 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  kreuz написав:А так можна було б вважати, що акціями намагаються нас утримати від закриття карток...

Дешевле кешбек раздавать.
Карта с середины июля. Приглашений забрать 1000 или 500 нет.
Востаннє редагувалось Славик в Вів 03 лис, 2020 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Славик
 
Повідомлень: 263
З нами з: 04.07.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:38

  kreuz написав: А так можна було б вважати, що акціями намагаються нас утримати від закриття карток...

У сына пакет All inclusive, полтора года, тоже регулярно приходят приглашения на акции.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3511
З нами з: 14.10.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:55

  Славик написав:
  kreuz написав:А так можна було б вважати, що акціями намагаються нас утримати від закриття карток...

Дешевле кешбек раздавать.
Карта с середины июля. Приглашений забрать 1000 или 500 нет.

Так може ви не транзачите цією картою?
Відкрита НьюКард у червні, кожного місяця 10 000+ транзакцій і є всі запрошення на 200/500/1000 грн.
Rainbow
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:07

колеги, сайт МКбільше в усіх просить "почекати" ? другий день точно
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 879
З нами з: 27.02.19
Подякував: 309 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:09

  stas_rst написав:колеги, сайт МКбільше в усіх просить "почекати" ? другий день точно

Ещё с прошлой недели точно
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13112
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7305 раз.
Подякували: 3453 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 1200120112021203
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, liliya_logical, MASolomko, Vorlon, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18856)
03.11.2020 10:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.