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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1201120212031204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:56

vcy я бы получал кешбек за октябрь и переоформлял бы
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:01

  omb написав:vcy я бы получал кешбек за октябрь и переоформлял бы

Перевыпуск с закрытием счета день в день 16 декабря не вариант?
Опа! Прилетело: , за 90 оплат карткою UKRSIBBANK у листопаді Вам гарантовано винагороду 1000 грн. Просто робіть від 3 розрахунків на день до 30.11.2020. Деталі https://bit.ly/2JafpO
Борьба жадности с разумом ...
Востаннє редагувалось vcy в Вів 03 лис, 2020 11:11, всього редагувалось 1 раз.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:10

Укрсиб здурів, ще одна акція.. доколє! :)

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Фантом написав:Ну и как тут перевыпустить карту?
Участие в 1к за выходные не получал, но предложение сделать 90 операций и получить их 1к грн сегодня получил.
А так думал получить кешбеки и в этом месяце...
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:33

  kreuz написав:Доречі, а хто з запрошених на 1000 грн коли долучився до НьюКарда? Я наприкінці листопада. Може ще хто?

Еще вторая 1000 за 90 оплат за месяц пришла. Учитываются оплаты с 1 по 30.11. Я так понял оплаты от 1.11 (25штук) идут в зачет.
моя с 01.2020. Интересно тем кто переоформил в октябре 2*1000 по-приходило?
А тем у кого год прошел, но не переоформил и КБ-закончился, приходят эти предложения?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я в конце апреля 2020 карту оформил, с сентября все акции стабильно приходят.
zuker1111
 
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