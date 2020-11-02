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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:56
vcy я бы получал кешбек за октябрь и переоформлял бы
Кешбечные карты!
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:01
Перевыпуск с закрытием счета день в день 16 декабря не вариант?
Опа! Прилетело: , за 90 оплат карткою UKRSIBBANK у листопаді Вам гарантовано винагороду 1000 грн. Просто робіть від 3 розрахунків на день до 30.11.2020. Деталі
Борьба жадности с разумом ...
Востаннє редагувалось vcy в Вів 03 лис, 2020 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:10
Укрсиб здурів, ще одна акція.. доколє!
із СМС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Участие в 1к за выходные не получал, но предложение сделать 90 операций и получить их 1к грн сегодня получил.
А так думал получить кешбеки и в этом месяце...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:33
Еще вторая 1000 за 90 оплат за месяц пришла. Учитываются оплаты с 1 по 30.11. Я так понял оплаты от 1.11 (25штук) идут в зачет.
моя с 01.2020. Интересно тем кто переоформил в октябре 2*1000 по-приходило?
А тем у кого год прошел, но не переоформил и КБ-закончился, приходят эти предложения?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:59
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я в конце апреля 2020 карту оформил, с сентября все акции стабильно приходят.
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:31
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:43
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У всех в интернет банкинге не отображаются операции за ноябрь?
Upd. Не отображаются непроведенные операции, по которым блокировка. Раньше все отображались.
Востаннє редагувалось unknownurl в Вів 03 лис, 2020 12:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:56
а как кешбек без комиссий вывести? Если делать покупки - это движение средств, т.е. удлинняет закрытие счета. Как лучше?
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