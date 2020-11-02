Амвросий написав:
а как кешбек без комиссий вывести? Если делать покупки - это движение средств, т.е. удлинняет закрытие счета. Как лучше?
По СЭП
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Додано: Вів 03 лис, 2020 13:20
По СЭП
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Додано: Вів 03 лис, 2020 13:20
мені теж, тільки що ... щодня мінімум 2 операції 600 за 60
на 1000 за вікенд теж було
ПС. з досвіду попередніх учасників:
а 2 операції на день - це обов"язкова норма чи як порада, щоб набити 60 загалом ???
і чи залетять туди (в нових 60) 26 операцій 01.11 в рамках 1000 ???
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 03 лис, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:24
да пришли.кончины были 20 октября,ждал выплат . А теперь даже не знаю что делать ,закрыть и перевыпуск или ещё и этот штуцер заработать?
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:39
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