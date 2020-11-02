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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1202120312041205

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:20

  Амвросий написав:
  MASolomko написав:
  Фантом написав:Ну и как тут перевыпустить карту?
Участие в 1к за выходные не получал, но предложение сделать 90 операций и получить их 1к грн сегодня получил.
А так думал получить кешбеки и в этом месяце...


а как кешбек без комиссий вывести? Если делать покупки - это движение средств, т.е. удлинняет закрытие счета. Как лучше?

По СЭП
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:20

  Gost2013 написав:А мне пришло 600 за 60.

мені теж, тільки що ... щодня мінімум 2 операції 600 за 60
на 1000 за вікенд теж було :)

ПС. з досвіду попередніх учасників:
а 2 операції на день - це обов"язкова норма чи як порада, щоб набити 60 загалом ???
і чи залетять туди (в нових 60) 26 операцій 01.11 в рамках 1000 ???
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 03 лис, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:24

  ol_zy написав:
  kreuz написав:Доречі, а хто з запрошених на 1000 грн коли долучився до НьюКарда? Интересно тем кто переоформил в октябре 2*1000 по-приходило?
А тем у кого год прошел, но не переоформил и КБ-закончился, приходят эти предложения?
да пришли.кончины были 20 октября,ждал выплат . А теперь даже не знаю что делать ,закрыть и перевыпуск или ещё и этот штуцер заработать?
:roll:
Митяйка
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:39

  Gost2013 написав:А мне пришло 600 за 60.

Ага, и мне.
Это, выходит, 10 добить осталось, и выйдет 1600 чистыми?
wig
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