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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1203120412051206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:01

До сих пор не получил 200 грн за 60 платежей в сентябре, хотя ключ код еще на прошлой неделе успешно ввел. Сколько же ждать зачисления?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
Повідомлень: 179
З нами з: 28.12.11
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:06

  Avril_ks написав:Сколько же ждать зачисления?


по акции аптечка помоему месяца через 3 деньги пришли. Так что 3-4 месяца нормально :)
Амвросий
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Повідомлень: 2660
З нами з: 26.02.09
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:28

  Striker написав:
  unknownurl написав:У всех в интернет банкинге не отображаются операции за ноябрь?

Upd. Не отображаются непроведенные операции, по которым блокировка. Раньше все отображались.

То же самое.

В мене вже виринули на поверхню знов...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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З нами з: 10.12.07
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  #<1 ... 1203120412051206
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