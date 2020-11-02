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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1204120512061207>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:01

До сих пор не получил 200 грн за 60 платежей в сентябре, хотя ключ код еще на прошлой неделе успешно ввел. Сколько же ждать зачисления?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:06

  Avril_ks написав:Сколько же ждать зачисления?


по акции аптечка помоему месяца через 3 деньги пришли. Так что 3-4 месяца нормально :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:28

  Striker написав:
  unknownurl написав:У всех в интернет банкинге не отображаются операции за ноябрь?

Upd. Не отображаются непроведенные операции, по которым блокировка. Раньше все отображались.

То же самое.

В мене вже виринули на поверхню знов...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:09

  Avril_ks написав:До сих пор не получил 200 грн за 60 платежей в сентябре, хотя ключ код еще на прошлой неделе успешно ввел. Сколько же ждать зачисления?

Мне в чате когда-то говорили, 10 рабочих дней.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:08

  Water написав:Подскажите по акции 600 за 60, есть минимальная сумма платежа или нет?
И какие операции попадают, все за любые расчеты, в т.ч. пополнение мобильного или только POS?

от 1 коп. Пополнение мобильного (не через приложение укрсиба) попадают. И надо сделать 1 операцию в укрсиб онлайн, например, пополнить тот же моб (минимум 5 грн)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:11

  kreuz написав:
  slktym007 написав:Платив через додаток КС по 10 грн, через сайт Портмоне по 1 грн, через додаток ВФ по 1 грн, усюди МСС 4814 (так УСБ каже), тобто норм, бо інтернет-ліміт зменшувався, комісій не було, та й:

4.2.6. транзакції за МСС-кодами, які входять в перелік заборонених. А саме: 6050, 6051, 7995, 9754, 6010, 6011

Просто у меня все окешбечилось, кроме Водафона.
А у Вас через приложение ВФ уже был кешбек?

За ці поповнення ще не було КБ звичайно, але раніше нічого не губилося, хоча саме на ВФ суми невеликі, тому переживу, втім не бачу підстав не платити.[/quote]
приложение ВФ - это на смарте которое? Может из-за этого? Обыно плачу через сайт. Насчет КБ не скажу (у меня он по макусу выходит), но в зачет такие оплаты по акциям идут.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:23

  ol_zy написав:И надо сделать 1 операцию в укрсиб онлайн
удобно за транспортировку газа платить, кто мало газа потребляет, там какие-то копейки всегда :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:40

Просто у меня все окешбечилось, кроме Водафона.
А у Вас через приложение ВФ уже был кешбек?[/quote]
За ці поповнення ще не було КБ звичайно, але раніше нічого не губилося, хоча саме на ВФ суми невеликі, тому переживу, втім не бачу підстав не платити.[/quote]
приложение ВФ - это на смарте которое? Может из-за этого? Обыно плачу через сайт. Насчет КБ не скажу (у меня он по макусу выходит), но в зачет такие оплаты по акциям идут.[/quote]
Да на смарте. Наверное из-за этого. Через сайт не тестил.
slktym007
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:01

  kreuz написав:
  greenozon написав:Укрсиб здурів, ще одна акція.. доколє! :)

https://main.ochevygoda.com.ua/90_r1000/
із СМС

Аби не наврочити якихось 120 операцій на вихідних...

У мене уже теж склалося враження, що вони на чи то тролять, чи то перевіряють нашу настирливість.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:07

  ol_zy написав:
  Water написав:Подскажите по акции 600 за 60, есть минимальная сумма платежа или нет?
И какие операции попадают, все за любые расчеты, в т.ч. пополнение мобильного или только POS?

от 1 коп. Пополнение мобильного (не через приложение укрсиба) попадают. И надо сделать 1 операцию в укрсиб онлайн, например, пополнить тот же моб (минимум 5 грн)
оплата коммуналки тоже попадает в эти 60?
И, ведь, необязательно каждый день совершать операции, можно за один раз сделать 60,верно?
novichok
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