|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:01
До сих пор не получил 200 грн за 60 платежей в сентябре, хотя ключ код еще на прошлой неделе успешно ввел. Сколько же ждать зачисления?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:06
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:28
В мене вже виринули на поверхню знов...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:09
Додано: Вів 03 лис, 2020 17:08
от 1 коп. Пополнение мобильного (не через приложение укрсиба) попадают. И надо сделать 1 операцию в укрсиб онлайн, например, пополнить тот же моб (минимум 5 грн)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 03 лис, 2020 17:11
За ці поповнення ще не було КБ звичайно, але раніше нічого не губилося, хоча саме на ВФ суми невеликі, тому переживу, втім не бачу підстав не платити.[/quote]
приложение ВФ - это на смарте которое? Может из-за этого? Обыно плачу через сайт. Насчет КБ не скажу (у меня он по макусу выходит), но в зачет такие оплаты по акциям идут.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 03 лис, 2020 17:23
удобно за транспортировку газа платить, кто мало газа потребляет, там какие-то копейки всегда
Кешбечные карты!
Додано: Вів 03 лис, 2020 17:40
Просто у меня все окешбечилось, кроме Водафона.
А у Вас через приложение ВФ уже был кешбек?[/quote]
За ці поповнення ще не було КБ звичайно, але раніше нічого не губилося, хоча саме на ВФ суми невеликі, тому переживу, втім не бачу підстав не платити.[/quote]
приложение ВФ - это на смарте которое? Может из-за этого? Обыно плачу через сайт. Насчет КБ не скажу (у меня он по макусу выходит), но в зачет такие оплаты по акциям идут.[/quote]
Да на смарте. Наверное из-за этого. Через сайт не тестил.
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:01
У мене уже теж склалося враження, що вони на чи то тролять, чи то перевіряють нашу настирливість.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:07
оплата коммуналки тоже попадает в эти 60?
И, ведь, необязательно каждый день совершать операции, можно за один раз сделать 60,верно?
Зараз переглядають цей форум: balbesik, Flamingo, liliya_logical, MASolomko, ukrprom2014 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|