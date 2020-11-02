|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
При пополнении через мобильное приложение водафона идёт как покупка квазиденег или что-то в этом роде (но не как нормальная покупка). КБ не будет, ещё бы комиссию не влупили.
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:26
За раз 60 не получится лимит по карте 20 операций в сутки, ранее писали
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Лимит очень легко поднять.
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Лимит операций поднимается через чат, поднял до 60ти (лимит поднимается на 1 день), настрел 52 операции в торговой сети за день.
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:38
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
По одному аку не прийшло запрошення ні на 60, ні на 90 .
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:51
або по телефону
звонив 729, там через оператора (після ідентифікації) підняв на вихідні (суб, неділя) одразу, по 50 на день
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:55
Мне в этот раз тоже не пришло. Может еще придет.
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:58
Сибас, милый Сибас, что ты делаешь со мной!?
Год Кишмиша закончился в середине октября. Думал 16 прибить поганца и открыть снова, а тут сегодня пришла СМС:
... за 60 оплат карткою UKRSIBBANK у листопаді Вам гарантовано винагороду 600 грн. Просто робіть від 2 розрахунків на день до 30.11.2020. Деталі
Значит переносим реинкарнацию на декабрь
Шо интересно, по ссылке информация не про 2/60/600 а про 3/90/1000!
UKRSIBBANK дарує Вам гарантований кешбек за 90 і більше оплат карткою в листопаді 2020. Робіть хоча б три розрахунки на день в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку та отримайте гарантовану винагороду у розмірі 1000 гривень.
Кому еще пришла путаница?
ПО-скольку в п. 4.1.1. сказано "здійснити за допомогою Карток будь-яку кількість розрахунків, але не менше ніж вказано на сторінці реєстрації Акції (короткому варіанті даних Правил), та/або у СМС-запрошенні."
А 5.1. говорит что "В якості Подарунка Акції виступає гарантована Виконавцем і Замовником можливість учасника отримати винагороду кешбек, вказану на сторінці реєстрації Акції (короткому варіанті даних Правил), та/або у СМС-запрошенні"
- буду делать наверное 3/90 - выбираю "АБО"
Зараз переглядають цей форум: balbesik, Flamingo, liliya_logical, MASolomko, ukrprom2014 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|