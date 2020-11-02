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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1204120512061207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

При пополнении через мобильное приложение водафона идёт как покупка квазиденег или что-то в этом роде (но не как нормальная покупка). КБ не будет, ещё бы комиссию не влупили.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:26

За раз 60 не получится лимит по карте 20 операций в сутки, ранее писали
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Avril_ks написав:За раз 60 не получится лимит по карте 20 операций в сутки, ранее писали

Лимит очень легко поднять.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Лимит операций поднимается через чат, поднял до 60ти (лимит поднимается на 1 день), настрел 52 операции в торговой сети за день.
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Triton
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:38

  Amid написав:При пополнении через мобильное приложение водафона идёт как покупка квазиденег или что-то в этом роде (но не как нормальная покупка). КБ не будет, ещё бы комиссию не влупили.

Странно, набивал по 1грн в сентябре щоб 200 получить - и 200 пришло, и кешбек до копейки...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

По одному аку не прийшло запрошення ні на 60, ні на 90 :(.
V2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:51

  Triton написав:Лимит операций поднимается через чат, поднял до 60ти (лимит поднимается на 1 день), настрел 52 операции в торговой сети за день.


або по телефону
звонив 729, там через оператора (після ідентифікації) підняв на вихідні (суб, неділя) одразу, по 50 на день :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:55

  V2 написав:По одному аку не прийшло запрошення ні на 60, ні на 90 :(.

Мне в этот раз тоже не пришло. Может еще придет.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:58

Сибас, милый Сибас, что ты делаешь со мной!?
Год Кишмиша закончился в середине октября. Думал 16 прибить поганца и открыть снова, а тут сегодня пришла СМС:
... за 60 оплат карткою UKRSIBBANK у листопаді Вам гарантовано винагороду 600 грн. Просто робіть від 2 розрахунків на день до 30.11.2020. Деталі https://bit.ly/2Jjww0s
Значит переносим реинкарнацию на декабрь :)
Шо интересно, по ссылке информация не про 2/60/600 а про 3/90/1000!
UKRSIBBANK дарує Вам гарантований кешбек за 90 і більше оплат карткою в листопаді 2020. Робіть хоча б три розрахунки на день в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку та отримайте гарантовану винагороду у розмірі 1000 гривень.
Кому еще пришла путаница?
ПО-скольку в п. 4.1.1. сказано "здійснити за допомогою Карток будь-яку кількість розрахунків, але не менше ніж вказано на сторінці реєстрації Акції (короткому варіанті даних Правил), та/або у СМС-запрошенні."
А 5.1. говорит что "В якості Подарунка Акції виступає гарантована Виконавцем і Замовником можливість учасника отримати винагороду кешбек, вказану на сторінці реєстрації Акції (короткому варіанті даних Правил), та/або у СМС-запрошенні"
- буду делать наверное 3/90 - выбираю "АБО" :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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