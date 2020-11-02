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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1206120712081209>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:24

  Amid написав:При пополнении через мобильное приложение водафона идёт как покупка квазиденег или что-то в этом роде (но не как нормальная покупка). КБ не будет, ещё бы комиссию не влупили.

Я ж МСС тут писав, всьо має бути нормуль (КБ раніше платили, то чому ж зараз не заплатять, не бачу причин), ніяких там квазігрошей, щоправда в My Vodafone я через Masterpass платив, але це навряд чи важливо...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:25

  klug написав:
  kreuz написав:
  greenozon написав:Укрсиб здурів, ще одна акція.. доколє! :)

https://main.ochevygoda.com.ua/90_r1000/
із СМС

Аби не наврочити якихось 120 операцій на вихідних...

У мене уже теж склалося враження, що вони на чи то тролять, чи то перевіряють нашу настирливість.

Випробовують межі нашої алчности )) Головне, щоб вони лишалися платоспроможними...

Піду, трохи проYasnю, щоб не в останній день то робити.
Востаннє редагувалось kreuz в Вів 03 лис, 2020 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ukrprom2014 написав:


Перешёл по вашей ссылке: Запрошуємо Вас взяти участь в акції "Кожна транзакція важлива!". Просто розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK і отримайте гарантований кешбек у розмірі 600 гривень. Куда вы переходите, я не знаю.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:36

kreuz сегодня yasno спустя 15 оплат подзавис на несколько минут, но потом опять начал нормально давать платить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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  novichok написав:оплата коммуналки тоже попадает в эти 60?
И, ведь, необязательно каждый день совершать операции, можно за один раз сделать 60,верно?

так,а че с коммуналкой?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:49

  omb написав:kreuz сегодня yasno спустя 15 оплат подзавис на несколько минут, но потом опять начал нормально давать платить

mpassом аль копіпастой?
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

То есть не нужно проводить 2 операции каждый день? Может все сразу?
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:08

Hit777 patrikk

Практика, как известно, критерий истины. В таком случае, моё суждение было ошибочным, за что приношу извинения.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:27

  kreuz написав:
  Striker написав:
  unknownurl написав:У всех в интернет банкинге не отображаются операции за ноябрь?

Upd. Не отображаются непроведенные операции, по которым блокировка. Раньше все отображались.

То же самое.

В мене вже виринули на поверхню знов...

В мене нема.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:36

  omb написав:kreuz сегодня yasno спустя 15 оплат подзавис на несколько минут, но потом опять начал нормально давать платить

А в мене кабіна не дає платити (( Почекаю від них рахунків, маю надію, що їх попустить...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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