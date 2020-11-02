Я ж МСС тут писав, всьо має бути нормуль (КБ раніше платили, то чому ж зараз не заплатять, не бачу причин), ніяких там квазігрошей, щоправда в My Vodafone я через Masterpass платив, але це навряд чи важливо...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:24
Я ж МСС тут писав, всьо має бути нормуль (КБ раніше платили, то чому ж зараз не заплатять, не бачу причин), ніяких там квазігрошей, щоправда в My Vodafone я через Masterpass платив, але це навряд чи важливо...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:25
Випробовують межі нашої алчности )) Головне, щоб вони лишалися платоспроможними...
Піду, трохи проYasnю, щоб не в останній день то робити.
Востаннє редагувалось kreuz в Вів 03 лис, 2020 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Перешёл по вашей ссылке: Запрошуємо Вас взяти участь в акції "Кожна транзакція важлива!". Просто розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK і отримайте гарантований кешбек у розмірі 600 гривень. Куда вы переходите, я не знаю.
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:36
kreuz сегодня yasno спустя 15 оплат подзавис на несколько минут, но потом опять начал нормально давать платить
Кешбечные карты!
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:38
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:49
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
То есть не нужно проводить 2 операции каждый день? Может все сразу?
Размер имеет значение.
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:08
Hit777 patrikk
Практика, как известно, критерий истины. В таком случае, моё суждение было ошибочным, за что приношу извинения.
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:27
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:36
А в мене кабіна не дає платити (( Почекаю від них рахунків, маю надію, що їх попустить...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
|