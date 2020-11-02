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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:42
kreuz написав: omb написав:kreuz
сегодня yasno спустя 15 оплат подзавис на несколько минут, но потом опять начал нормально давать платить
А в мене кабіна не дає платити (( Почекаю від них рахунків, маю надію, що їх попустить...
Так само
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velvet
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Додано: Вів 03 лис, 2020 20:45
Avril_ks написав:
До сих пор не получил 200 грн за 60 платежей в сентябре, хотя ключ код еще на прошлой неделе успешно ввел. Сколько же ждать зачисления?
Тоже сентябрьские 200 грн не зачислились. Задал вопрос в чате, там отмазались сказали регламент 10 дней. С такими выплатами можно каждый день новые акции объявлять.
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pavyak
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Додано: Вів 03 лис, 2020 20:50
pavyak написав: Avril_ks написав:
До сих пор не получил 200 грн за 60 платежей в сентябре, хотя ключ код еще на прошлой неделе успешно ввел. Сколько же ждать зачисления?
Тоже сентябрьские 200 грн не зачислились. Задал вопрос в чате, там отмазались сказали регламент 10 дней. С такими выплатами можно каждый день новые акции объявлять.
Главное чтобы ключ-код прислали,а по нему уж выплатят точно,Укрсиб контора серьёзная.
Большей массе уже за сентябрь выплатили, просто по вам был какой-то сбой раз позже ключ-код прислали.
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Вів 03 лис, 2020 20:56
unknownurl написав:
ukrprom2014 написав:
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ukrprom2014
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