RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1206120712081209

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:42

  kreuz написав:
  omb написав:kreuz сегодня yasno спустя 15 оплат подзавис на несколько минут, но потом опять начал нормально давать платить

А в мене кабіна не дає платити (( Почекаю від них рахунків, маю надію, що їх попустить...

Так само
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3073
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:45

  Avril_ks написав:До сих пор не получил 200 грн за 60 платежей в сентябре, хотя ключ код еще на прошлой неделе успешно ввел. Сколько же ждать зачисления?

Тоже сентябрьские 200 грн не зачислились. Задал вопрос в чате, там отмазались сказали регламент 10 дней. С такими выплатами можно каждый день новые акции объявлять.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2348
З нами з: 15.02.10
Подякував: 22 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:50

  pavyak написав:
  Avril_ks написав:До сих пор не получил 200 грн за 60 платежей в сентябре, хотя ключ код еще на прошлой неделе успешно ввел. Сколько же ждать зачисления?

Тоже сентябрьские 200 грн не зачислились. Задал вопрос в чате, там отмазались сказали регламент 10 дней. С такими выплатами можно каждый день новые акции объявлять.

Главное чтобы ключ-код прислали,а по нему уж выплатят точно,Укрсиб контора серьёзная.
Большей массе уже за сентябрь выплатили, просто по вам был какой-то сбой раз позже ключ-код прислали.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3073
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:56

  unknownurl написав:
ukrprom2014 написав:


Перешёл по вашей ссылке: Запрошуємо Вас взяти участь в акції "Кожна транзакція важлива!". Просто розраховуйтесь карткою UKRSIBBANK і отримайте гарантований кешбек у розмірі 600 гривень. Куда вы переходите, я не знаю.

Ну да, сейчас на 2/60/600 переходит.
Но копи-паст же я сделал, т.е. было 3/90/1000!
Бардак.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2061
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1206120712081209
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: barborys, ukrprom2014, velvet, Vorlon, Кочевник і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Бухгалтер (1)
03.11.2020 20:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.