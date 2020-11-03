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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1207120812091210>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:42

  kreuz написав:
  omb написав:kreuz сегодня yasno спустя 15 оплат подзавис на несколько минут, но потом опять начал нормально давать платить

А в мене кабіна не дає платити (( Почекаю від них рахунків, маю надію, що їх попустить...

Так само
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:45

  Avril_ks написав:До сих пор не получил 200 грн за 60 платежей в сентябре, хотя ключ код еще на прошлой неделе успешно ввел. Сколько же ждать зачисления?

Тоже сентябрьские 200 грн не зачислились. Задал вопрос в чате, там отмазались сказали регламент 10 дней. С такими выплатами можно каждый день новые акции объявлять.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:50

  pavyak написав:
  Avril_ks написав:До сих пор не получил 200 грн за 60 платежей в сентябре, хотя ключ код еще на прошлой неделе успешно ввел. Сколько же ждать зачисления?

Тоже сентябрьские 200 грн не зачислились. Задал вопрос в чате, там отмазались сказали регламент 10 дней. С такими выплатами можно каждый день новые акции объявлять.

Главное чтобы ключ-код прислали,а по нему уж выплатят точно,Укрсиб контора серьёзная.
Большей массе уже за сентябрь выплатили, просто по вам был какой-то сбой раз позже ключ-код прислали.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:56

  unknownurl написав:
ukrprom2014 написав:


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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:17

  pavyak написав:
  Avril_ks написав:До сих пор не получил 200 грн за 60 платежей в сентябре, хотя ключ код еще на прошлой неделе успешно ввел. Сколько же ждать зачисления?

Тоже сентябрьские 200 грн не зачислились. Задал вопрос в чате, там отмазались сказали регламент 10 дней. С такими выплатами можно каждый день новые акции объявлять.
ответ один - ждать, тут было много воя, но потом все всё получали
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:25

  kreuz написав:
  omb написав:kreuz сегодня yasno спустя 15 оплат подзавис на несколько минут, но потом опять начал нормально давать платить

А в мене кабіна не дає платити (( Почекаю від них рахунків, маю надію, що їх попустить...

А вы как будто не знаете, что Yasno за каждый платёж на её счета платит платёжной системе определенную таксу за него?! Всё зависит от того как составлен договор. И если сильно частить с платежами, то будет как и с Адамантом и его программой лояльности, когда баллы ПЛ начислялись за платёж в 1 копу. Когда Адамант просёк фишку, то тут же поднял минимальный платёж для начисления бонусов по ПЛ до 50 грн. Вы хотите, чтобы и YASNO так же поступил?!
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:28

  omb написав:
  ol_zy написав:И надо сделать 1 операцию в укрсиб онлайн
удобно за транспортировку газа платить, кто мало газа потребляет, там какие-то копейки всегда :)

У меня меньше 5 грн. :(
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:40

  Striker написав:А мне только на 600 грн за 60 операций прислали предложение, жадины. :lol:

... а мне на 300 за 30...
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:46

повторю запитання - з досвіду учасників попередніх акцій, - 60 в акції 600 за 60 можна набити в один день чи все ж таки щодня по дві, починаючи з 1-го листопада ?
ну й плюс одна - через сибонлайн ?
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:48

  2XL написав:То есть не нужно проводить 2 операции каждый день? Может все сразу?

Можна одразу.
Можна в магазині.
Можна в інтернеті.
Все можна.

Манту мочити НЕ можна! :mrgreen:
KVV
 
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