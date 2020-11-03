Кассандра написав:
А вы как будто не знаете, что Yasno за каждый платёж на её счета платит платёжной системе определенную таксу за него?! Всё зависит от того как составлен договор. И если сильно частить с платежами, то будет как и с Адамантом и его программой лояльности, когда баллы ПЛ начислялись за платёж в 1 копу. Когда Адамант просёк фишку, то тут же поднял минимальный платёж для начисления бонусов по ПЛ до 50 грн. Вы хотите, чтобы и YASNO так же поступил?!
Yasno баллов не начисляет, а с ПУМБом думаю договорится