omb написав:kreuz сегодня yasno спустя 15 оплат подзавис на несколько минут, но потом опять начал нормально давать платить
А в мене кабіна не дає платити (( Почекаю від них рахунків, маю надію, що їх попустить...
А вы как будто не знаете, что Yasno за каждый платёж на её счета платит платёжной системе определенную таксу за него?! Всё зависит от того как составлен договор. И если сильно частить с платежами, то будет как и с Адамантом и его программой лояльности, когда баллы ПЛ начислялись за платёж в 1 копу. Когда Адамант просёк фишку, то тут же поднял минимальный платёж для начисления бонусов по ПЛ до 50 грн. Вы хотите, чтобы и YASNO так же поступил?!
Yasno баллов не начисляет, а с ПУМБом думаю договорится
omb написав:kreuz сегодня yasno спустя 15 оплат подзавис на несколько минут, но потом опять начал нормально давать платить
А в мене кабіна не дає платити (( Почекаю від них рахунків, маю надію, що їх попустить...
А вы как будто не знаете, что Yasno за каждый платёж на её счета платит платёжной системе определенную таксу за него?! Всё зависит от того как составлен договор. И если сильно частить с платежами, то будет как и с Адамантом и его программой лояльности, когда баллы ПЛ начислялись за платёж в 1 копу. Когда Адамант просёк фишку, то тут же поднял минимальный платёж для начисления бонусов по ПЛ до 50 грн. Вы хотите, чтобы и YASNO так же поступил?!
Гаразд, прийму до уваги. Хоча геть не розумію, хто такий той Адамант і що там з ним відбувалося. Тож, відкрийте ширше очі нам, якщо Ваша ласка, надайте хоч якесь посилання...
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