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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1207120812091210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:58

  Кассандра написав:
  kreuz написав:
  omb написав:kreuz сегодня yasno спустя 15 оплат подзавис на несколько минут, но потом опять начал нормально давать платить

А в мене кабіна не дає платити (( Почекаю від них рахунків, маю надію, що їх попустить...

А вы как будто не знаете, что Yasno за каждый платёж на её счета платит платёжной системе определенную таксу за него?! Всё зависит от того как составлен договор. И если сильно частить с платежами, то будет как и с Адамантом и его программой лояльности, когда баллы ПЛ начислялись за платёж в 1 копу. Когда Адамант просёк фишку, то тут же поднял минимальный платёж для начисления бонусов по ПЛ до 50 грн. Вы хотите, чтобы и YASNO так же поступил?!

Yasno баллов не начисляет, а с ПУМБом думаю договорится
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:48

  vcy написав:Борьба жадности с разумом ...

Та 100% :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:30

  Кассандра написав:
  kreuz написав:
  omb написав:kreuz сегодня yasno спустя 15 оплат подзавис на несколько минут, но потом опять начал нормально давать платить

А в мене кабіна не дає платити (( Почекаю від них рахунків, маю надію, що їх попустить...

А вы как будто не знаете, что Yasno за каждый платёж на её счета платит платёжной системе определенную таксу за него?! Всё зависит от того как составлен договор. И если сильно частить с платежами, то будет как и с Адамантом и его программой лояльности, когда баллы ПЛ начислялись за платёж в 1 копу. Когда Адамант просёк фишку, то тут же поднял минимальный платёж для начисления бонусов по ПЛ до 50 грн. Вы хотите, чтобы и YASNO так же поступил?!

Гаразд, прийму до уваги. Хоча геть не розумію, хто такий той Адамант і що там з ним відбувалося. Тож, відкрийте ширше очі нам, якщо Ваша ласка, надайте хоч якесь посилання...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:05

Кассандра та подумаешь найдем другой сайт с мастерпассом
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:23

Не нашел в теме, кто подскажет: платил Волю-кабель через их приложение, витрати в ПФМ пишет как "Покупки", а не как Водафон "Оплата послуг в интернете". Но в лимитах расчетов в Интернет сумма списывается, т.е. КБ должен быть?
Hit777
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:02

Враховуються лише транзакції у національній валюті на території України та будь-яких інших країн

Если платить на Алиэкспрессе в долларах с гривневой карты, с конвертацией, это транзакция в гривне или в долларе?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:11

  Ferlakur написав:Враховуються лише транзакції у національній валюті на території України та будь-яких інших країн

Если платить на Алиэкспрессе в долларах с гривневой карты, с конвертацией, это транзакция в гривне или в долларе?

Для картки - гривня, для Алі - в Доларі.
На картці ж доларів нема в принципі.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:52

Зайшла Очевигода по Алі.
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