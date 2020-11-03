Додано: Сер 04 лис, 2020 12:45

velvet написав: Yasno баллов не начисляет, а с ПУМБом думаю договорится Yasno баллов не начисляет, а с ПУМБом думаю договорится

kreuz написав: Гаразд, прийму до уваги. Хоча геть не розумію, хто такий той Адамант і що там з ним відбувалося. Тож, відкрийте ширше очі нам, якщо Ваша ласка, надайте хоч якесь посилання... Гаразд, прийму до уваги. Хоча геть не розумію, хто такий той Адамант і що там з ним відбувалося. Тож, відкрийте ширше очі нам, якщо Ваша ласка, надайте хоч якесь посилання...

Да дело-то не в баллах. YASNO может просто поднять сумму минимального платежа с 1 грн 10-ти как это сделал в своё время Киевстар. А это нам абсолютно не нужно, вы так не считаете?Адамант - это интернет провайдер на левом берегу в Киеве. А у изипея была ПЛ, где начислялись балы за каждый платёж от 0,01 копы и при достижении 100 балов изя давал у себя возможность бесплатного платежа. Проплачивая Адамант на изе можно было реально набивать бесплатные платежи реально за копейки, пока изя не поднял мин. платёж для начисления балов до 50 грн. А в прошлом месяце изя вообще ПЛ похерил и это стало не актуальным, поэтому ссылку дать не могу