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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1208120912101211

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:52

Доброго времени суток уважаемым свинорылам!
Ну что... вот и мне, оформившему карту в мае этого года, наконец-то пришло:

... за 30 оплат карткою UKRSIBBANK у листопаді Вам гарантовано винагороду 300 грн. Просто робіть від 1 розрахунку на день до 30.11.2020. Деталі https://bit.ly/2TyBjgb

Сразу скажу: ветку читаю. Ответы видел, просто хочу свести все воедино. Может, кому-то пригодится.

1. Фраза "робіть від 1 розрахунку на день" - не означает, что надо каждый день делать операции, правильно? Главное - чтобы было выполнено количество. Поскольку я получил сообщение 3го вечером, и если бы было так, то уже пролетал бы...

2. Подходят операции по оплате на интернет-сайтах. А коммуналка через Next считается в общий список или нет?

3. Надо обязательно сделать одну операцию через Укрсиб-онлайн. Какую?
Обов’язковою умовою для отримання кешбеку є використання інтернет-банкінгу UKRSIB online протягом періоду акції.

Я читал про пополнение мобильного через Укрсиб-онлайн. А пополнение карты с карты другого банка, СЭП-платежи на другие банки и т.п.- не подойдут?

Заранее огромнейшее спасибо всем ответившим. Это первая моя такая акция в Укрсибе, прошу не кидать тапками :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:1. Фраза "робіть від 1 розрахунку на день" - не означает, что надо каждый день делать операции, правильно? Поскольку я получил сообщение 3го вечером, и если бы было так, то уже пролетал бы...

по вашей ссылке:
...Робіть хоча б один розрахунок на день...

  Искатель написав:3. Надо обязательно сделать одну операцию через Укрсиб-онлайн. Какую?
Там по вашей ссылке есть ссылка на перечень этих операций
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:15

  clientage написав:
  Искатель написав:1. Фраза "робіть від 1 розрахунку на день" - не означает, что надо каждый день делать операции, правильно? Поскольку я получил сообщение 3го вечером, и если бы было так, то уже пролетал бы...

по вашей ссылке:
...Робіть хоча б один розрахунок на день...

  Искатель написав:3. Надо обязательно сделать одну операцию через Укрсиб-онлайн. Какую?
Там по вашей ссылке есть ссылка на перечень этих операций


Спасибо за ответ на третий вопрос.
А вот по первому - я так и не понял: я уже пролетел? Сообщение пришло 3-го, т.е. за 1-е и 2-е операции я не делал...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:18

Головне - загальна кількість операцій за місяць, можете хоч за один день зробити. Комуналка на Нехт зараховується. Про операції в Укрсиб, наскільки пам'ятаю, СЕП (на вихід) чи поповнення своєї картки з іншої карти теж входить в цей перелік.
Востаннє редагувалось apostol в Сер 04 лис, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:19

  Искатель написав:1. Фраза "робіть від 1 розрахунку на день" - не означает, что надо каждый день делать операции, правильно? Главное - чтобы было выполнено количество. Поскольку я получил сообщение 3го вечером, и если бы было так, то уже пролетал бы...

2. Подходят операции по оплате на интернет-сайтах. А коммуналка через Next считается в общий список или нет?

1. Можно делать сколько хочешь. Главное чтоб сумма за период сошлась.
2. Подходят. Должна
За Виталия Наливкина!
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