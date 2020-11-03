Доброго времени суток уважаемым свинорылам! Ну что... вот и мне, оформившему карту в мае этого года, наконец-то пришло:
... за 30 оплат карткою UKRSIBBANK у листопаді Вам гарантовано винагороду 300 грн. Просто робіть від 1 розрахунку на день до 30.11.2020. Деталі https://bit.ly/2TyBjgb
Сразу скажу: ветку читаю. Ответы видел, просто хочу свести все воедино. Может, кому-то пригодится.
1. Фраза "робіть від 1 розрахунку на день" - не означает, что надо каждый день делать операции, правильно? Главное - чтобы было выполнено количество. Поскольку я получил сообщение 3го вечером, и если бы было так, то уже пролетал бы...
2. Подходят операции по оплате на интернет-сайтах. А коммуналка через Next считается в общий список или нет?
3. Надо обязательно сделать одну операцию через Укрсиб-онлайн. Какую?
Обов’язковою умовою для отримання кешбеку є використання інтернет-банкінгу UKRSIB online протягом періоду акції.
Я читал про пополнение мобильного через Укрсиб-онлайн. А пополнение карты с карты другого банка, СЭП-платежи на другие банки и т.п.- не подойдут?
Заранее огромнейшее спасибо всем ответившим. Это первая моя такая акция в Укрсибе, прошу не кидать тапками
Искатель написав:1. Фраза "робіть від 1 розрахунку на день" - не означает, что надо каждый день делать операции, правильно? Поскольку я получил сообщение 3го вечером, и если бы было так, то уже пролетал бы...
по вашей ссылке:
...Робіть хоча б один розрахунок на день...
Искатель написав:3. Надо обязательно сделать одну операцию через Укрсиб-онлайн. Какую?
Там по вашей ссылке есть ссылка на перечень этих операций
Искатель написав:1. Фраза "робіть від 1 розрахунку на день" - не означает, что надо каждый день делать операции, правильно? Поскольку я получил сообщение 3го вечером, и если бы было так, то уже пролетал бы...
по вашей ссылке:
...Робіть хоча б один розрахунок на день...
Искатель написав:3. Надо обязательно сделать одну операцию через Укрсиб-онлайн. Какую?
Там по вашей ссылке есть ссылка на перечень этих операций
Спасибо за ответ на третий вопрос. А вот по первому - я так и не понял: я уже пролетел? Сообщение пришло 3-го, т.е. за 1-е и 2-е операции я не делал...
Головне - загальна кількість операцій за місяць, можете хоч за один день зробити. Комуналка на Нехт зараховується. Про операції в Укрсиб, наскільки пам'ятаю, СЕП (на вихід) чи поповнення своєї картки з іншої карти теж входить в цей перелік.
Востаннє редагувалось apostol в Сер 04 лис, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Искатель написав:1. Фраза "робіть від 1 розрахунку на день" - не означает, что надо каждый день делать операции, правильно? Главное - чтобы было выполнено количество. Поскольку я получил сообщение 3го вечером, и если бы было так, то уже пролетал бы...
2. Подходят операции по оплате на интернет-сайтах. А коммуналка через Next считается в общий список или нет?
1. Можно делать сколько хочешь. Главное чтоб сумма за период сошлась. 2. Подходят. Должна