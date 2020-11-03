Додано: Сер 04 лис, 2020 12:52

https://bit.ly/2TyBjgb ... за 30 оплат карткою UKRSIBBANK у листопаді Вам гарантовано винагороду 300 грн. Просто робіть від 1 розрахунку на день до 30.11.2020. Деталі

Обов’язковою умовою для отримання кешбеку є використання інтернет-банкінгу UKRSIB online протягом періоду акції.

Доброго времени суток уважаемым свинорылам!Ну что... вот и мне, оформившему карту в мае этого года, наконец-то пришло:Сразу скажу: ветку читаю. Ответы видел, просто хочу свести все воедино. Может, кому-то пригодится.1. Фраза "робіть від 1 розрахунку на день" - не означает, что надо каждый день делать операции, правильно? Главное - чтобы было выполнено количество. Поскольку я получил сообщение 3го вечером, и если бы было так, то уже пролетал бы...2. Подходят операции по оплате на интернет-сайтах. А коммуналка через Next считается в общий список или нет?3. Надо обязательно сделать одну операцию через Укрсиб-онлайн. Какую?Я читал про пополнение мобильного через Укрсиб-онлайн. А пополнение карты с карты другого банка, СЭП-платежи на другие банки и т.п.- не подойдут?Заранее огромнейшее спасибо всем ответившим. Это первая моя такая акция в Укрсибе, прошу не кидать тапками