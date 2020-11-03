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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пришло сообщение, что меня переводят к премиум манагеру (думал опять в другое отделение), но нет - видимо завели нового манагера. Сегодня позвонил и обещал на днях рассказать об изменениях в банках мол теперь все будет дистанционно. Я так и не понял что же будет дистанционного, если я заходил в отделение всего один раз - оформить и получить карту, но он сказал, что будет еще дистанционне - подробности позже... Может уже кому рассказали об этих изменениях? Могу задать доп. вопросы, если появились.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:23

  v57 написав:30гр еще и разбивать :)

у меня 35, я еще 5 из Укрсиба плачу, чтобы было использование приложения, как-то не уверен, что входящий СЭП или входящий КБ зачтется за активность.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:25

  ol_zy написав:Пришло сообщение, что меня переводят к премиум манагеру (думал опять в другое отделение), но нет - видимо завели нового манагера. Сегодня позвонил и обещал на днях рассказать об изменениях в банках мол теперь все будет дистанционно. Я так и не понял что же будет дистанционного, если я заходил в отделение всего один раз - оформить и получить карту, но он сказал, что будет еще дистанционне - подробности позже... Может уже кому рассказали об этих изменениях? Могу задать доп. вопросы, если появились.

Ну например свифты можно дистанционно через него отправлять
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:54

  klug написав:
  kreuz написав:
  greenozon написав:Укрсиб здурів, ще одна акція.. доколє! :)

https://main.ochevygoda.com.ua/90_r1000/
із СМС

Аби не наврочити якихось 120 операцій на вихідних...

У мене уже теж склалося враження, що вони на чи то тролять, чи то перевіряють нашу настирливість.

Ну, если будут давать и премию за это по нарастающей типа 2000грн за 120шт, то пусть проверяют/тролят и дальше... мы не против ;)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:00

  Avril_ks написав:За раз 60 не получится лимит по карте 20 операций в сутки, ранее писали

до 100 поднял на постоянной основе через чат. до 50 сказали на постоянно не могут, до 100 могут
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:07

  stas_rst написав:повторю запитання - з досвіду учасників попередніх акцій, - 60 в акції 600 за 60 можна набити в один день чи все ж таки щодня по дві, починаючи з 1-го листопада ?
ну й плюс одна - через сибонлайн ?

можно за один, но ограничение 20 в день (можно поднять на горячке). Вроде ж народ уже писал что по 50+ в день делал.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:19

  ol_zy написав:как-то не уверен, что входящий СЭП или входящий КБ зачтется за активность.

Для активності потрібно вихідний СЕП.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:24

  KVV написав:
  ol_zy написав:как-то не уверен, что входящий СЭП или входящий КБ зачтется за активность.

Для активності потрібно вихідний СЕП.

Или вХодящий р2р из ИБ 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:31

  ol_zy написав:
  Avril_ks написав:За раз 60 не получится лимит по карте 20 операций в сутки, ранее писали

до 100 поднял на постоянной основе через чат. до 50 сказали на постоянно не могут, до 100 могут

Мне без проблем подняли до 50
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:33

  Hit777 написав:Не нашел в теме, кто подскажет: платил Волю-кабель через их приложение, витрати в ПФМ пишет как "Покупки", а не как Водафон "Оплата послуг в интернете". Но в лимитах расчетов в Интернет сумма списывается, т.е. КБ должен быть?

Все будет гут
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