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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 17:21
Пришло сообщение, что меня переводят к премиум манагеру (думал опять в другое отделение), но нет - видимо завели нового манагера. Сегодня позвонил и обещал на днях рассказать об изменениях в банках мол теперь все будет дистанционно. Я так и не понял что же будет дистанционного, если я заходил в отделение всего один раз - оформить и получить карту, но он сказал, что будет еще дистанционне - подробности позже... Может уже кому рассказали об этих изменениях? Могу задать доп. вопросы, если появились.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Сер 04 лис, 2020 17:23
v57 написав:
30гр еще и разбивать
у меня 35, я еще 5 из Укрсиба плачу, чтобы было использование приложения, как-то не уверен, что входящий СЭП или входящий КБ зачтется за активность.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Сер 04 лис, 2020 17:25
ol_zy написав:
Пришло сообщение, что меня переводят к премиум манагеру (думал опять в другое отделение), но нет - видимо завели нового манагера. Сегодня позвонил и обещал на днях рассказать об изменениях в банках мол теперь все будет дистанционно. Я так и не понял что же будет дистанционного, если я заходил в отделение всего один раз - оформить и получить карту, но он сказал, что будет еще дистанционне - подробности позже... Может уже кому рассказали об этих изменениях? Могу задать доп. вопросы, если появились.
Ну например свифты можно дистанционно через него отправлять
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Faceless
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Додано: Сер 04 лис, 2020 17:54
klug написав: kreuz написав:
Аби не наврочити якихось 120 операцій на вихідних...
У мене уже теж склалося враження, що вони на чи то тролять, чи то перевіряють нашу настирливість.
Ну, если будут давать и премию за это по нарастающей типа 2000грн за 120шт, то пусть проверяют/тролят и дальше... мы не против
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Сер 04 лис, 2020 18:00
Avril_ks написав:
За раз 60 не получится лимит по карте 20 операций в сутки, ранее писали
до 100 поднял на постоянной основе через чат. до 50 сказали на постоянно не могут, до 100 могут
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Сер 04 лис, 2020 18:07
stas_rst написав:
повторю запитання - з досвіду учасників попередніх акцій, - 60 в акції 600 за 60 можна набити в один день чи все ж таки щодня по дві, починаючи з 1-го листопада ?
ну й плюс одна - через сибонлайн ?
можно за один, но ограничение 20 в день (можно поднять на горячке). Вроде ж народ уже писал что по 50+ в день делал.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Сер 04 лис, 2020 18:19
ol_zy написав:
как-то не уверен, что входящий СЭП или входящий КБ зачтется за активность.
Для активності потрібно вихідний
СЕП.
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KVV
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Додано: Сер 04 лис, 2020 18:24
KVV написав: ol_zy написав:
как-то не уверен, что входящий СЭП или входящий КБ зачтется за активность.
Для активності потрібно вихідний
СЕП.
Или вХодящий р2р из ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 04 лис, 2020 18:31
ol_zy написав: Avril_ks написав:
За раз 60 не получится лимит по карте 20 операций в сутки, ранее писали
до 100 поднял на постоянной основе через чат. до 50 сказали на постоянно не могут, до 100 могут
Мне без проблем подняли до 50
50 грн./100 грн.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 18:33
Hit777 написав:
Не нашел в теме, кто подскажет: платил Волю-кабель через их приложение, витрати в ПФМ пишет как "Покупки", а не как Водафон "Оплата послуг в интернете". Но в лимитах расчетов в Интернет сумма списывается, т.е. КБ должен быть?
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