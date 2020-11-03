ol_zy написав:Пришло сообщение, что меня переводят к премиум манагеру
Думаю вы просто не совсем внимательно прочли то сообщение. Там было о том что вас переводят на дистанционное обслуживание и вам скоро позвонит менеджер (в скобках - премиум) и обо всем расскажет. То есть основной посыл сообщения было не о том что вас будет обслуживать премиум-менеджер, а о том что вас переводят. При этом вам позвонит менеджер, или если вам по статусу положен премиум-менеджер - то перезвонит он. Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
ol_zy написав:Пришло сообщение, что меня переводят к премиум манагеру
Думаю вы просто не совсем внимательно прочли то сообщение. Там было о том что вас переводят на дистанционное обслуживание и вам скоро позвонит менеджер (в скобках - премиум) и обо всем расскажет. То есть основной посыл сообщения было не о том что вас будет обслуживать премиум-менеджер, а о том что вас переводят. При этом вам позвонит менеджер, или если вам по статусу положен премиум-менеджер - то перезвонит он. Как-то так...
Ну вооот, разрушили такую прекрасную сказку, осталась только золотая пыль в воздухе, и то, она сейчас быстро осядет, и потекут дальше серые будни... поиска нового отд-я
Пришли 200 грн за сентябрь. Перед этим опять долгое общение в чате. Где уже озвучили цифру 14 дней после кода. На мое замечание что с сентября прошло 35 дней взяли долгую паузу, написав что разбираются, затем пришла смс на 200 грн
omb написав:ol_zy тож пришло про дистанционное... наверно закрыли отделение...
Не я так поняли что по каким-то только сибу понятным критериям они отобрали какую то фокус группу для э...экс... экскримент... О экспериментов по дист.обслуживанию. При этом к примеру мое отделение живо здорово - три раза мимо него сегодня проходил - функциклирует как обычно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0