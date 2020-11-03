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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ol_zy написав:Пришло сообщение, что меня переводят к премиум манагеру

Думаю вы просто не совсем внимательно прочли то сообщение. Там было о том что вас переводят на дистанционное обслуживание и вам скоро позвонит менеджер (в скобках - премиум) и обо всем расскажет. То есть основной посыл сообщения было не о том что вас будет обслуживать премиум-менеджер, а о том что вас переводят. При этом вам позвонит менеджер, или если вам по статусу положен премиум-менеджер - то перезвонит он. Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:37

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:Пришло сообщение, что меня переводят к премиум манагеру

Думаю вы просто не совсем внимательно прочли то сообщение. Там было о том что вас переводят на дистанционное обслуживание и вам скоро позвонит менеджер (в скобках - премиум) и обо всем расскажет. То есть основной посыл сообщения было не о том что вас будет обслуживать премиум-менеджер, а о том что вас переводят. При этом вам позвонит менеджер, или если вам по статусу положен премиум-менеджер - то перезвонит он. Как-то так...

Ну вооот, разрушили такую прекрасную сказку, осталась только золотая пыль в воздухе, и то, она сейчас быстро осядет, и потекут дальше серые будни... поиска нового отд-я :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пришли 200 грн за сентябрь. Перед этим опять долгое общение в чате. Где уже озвучили цифру 14 дней после кода. На мое замечание что с сентября прошло 35 дней взяли долгую паузу, написав что разбираются, затем пришла смс на 200 грн
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:20

ol_zy тож пришло про дистанционное... наверно закрыли отделение...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:33

  omb написав:ol_zy тож пришло про дистанционное... наверно закрыли отделение...

Не я так поняли что по каким-то только сибу понятным критериям они отобрали какую то фокус группу для э...экс... экскримент... О экспериментов по дист.обслуживанию. При этом к примеру мое отделение живо здорово - три раза мимо него сегодня проходил - функциклирует как обычно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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