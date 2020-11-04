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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ol_zy написав:Пришло сообщение, что меня переводят к премиум манагеру

Думаю вы просто не совсем внимательно прочли то сообщение. Там было о том что вас переводят на дистанционное обслуживание и вам скоро позвонит менеджер (в скобках - премиум) и обо всем расскажет. То есть основной посыл сообщения было не о том что вас будет обслуживать премиум-менеджер, а о том что вас переводят. При этом вам позвонит менеджер, или если вам по статусу положен премиум-менеджер - то перезвонит он. Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:37

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:Пришло сообщение, что меня переводят к премиум манагеру

Думаю вы просто не совсем внимательно прочли то сообщение. Там было о том что вас переводят на дистанционное обслуживание и вам скоро позвонит менеджер (в скобках - премиум) и обо всем расскажет. То есть основной посыл сообщения было не о том что вас будет обслуживать премиум-менеджер, а о том что вас переводят. При этом вам позвонит менеджер, или если вам по статусу положен премиум-менеджер - то перезвонит он. Как-то так...

Ну вооот, разрушили такую прекрасную сказку, осталась только золотая пыль в воздухе, и то, она сейчас быстро осядет, и потекут дальше серые будни... поиска нового отд-я :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пришли 200 грн за сентябрь. Перед этим опять долгое общение в чате. Где уже озвучили цифру 14 дней после кода. На мое замечание что с сентября прошло 35 дней взяли долгую паузу, написав что разбираются, затем пришла смс на 200 грн
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:20

ol_zy тож пришло про дистанционное... наверно закрыли отделение...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:33

  omb написав:ol_zy тож пришло про дистанционное... наверно закрыли отделение...

Не я так поняли что по каким-то только сибу понятным критериям они отобрали какую то фокус группу для э...экс... экскримент... О экспериментов по дист.обслуживанию. При этом к примеру мое отделение живо здорово - три раза мимо него сегодня проходил - функциклирует как обычно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:26

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:
  Avril_ks написав:За раз 60 не получится лимит по карте 20 операций в сутки, ранее писали

до 100 поднял на постоянной основе через чат. до 50 сказали на постоянно не могут, до 100 могут

Мне без проблем подняли до 50

мне сказали, что на постоянно до 50 не могут, разово на сутки могут. Может оператор был не опытный.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:33

  omb написав:ol_zy тож пришло про дистанционное... наверно закрыли отделение...

не закрыли - во время звонка я уточнил - отделение не изменилось.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:35

  clientage написав:
  Flamingo написав:
  ol_zy написав:Пришло сообщение, что меня переводят к премиум манагеру

Думаю вы просто не совсем внимательно прочли то сообщение. Там было о том что вас переводят на дистанционное обслуживание и вам скоро позвонит менеджер (в скобках - премиум) и обо всем расскажет. То есть основной посыл сообщения было не о том что вас будет обслуживать премиум-менеджер, а о том что вас переводят. При этом вам позвонит менеджер, или если вам по статусу положен премиум-менеджер - то перезвонит он. Как-то так...

Ну вооот, разрушили такую прекрасную сказку, осталась только золотая пыль в воздухе, и то, она сейчас быстро осядет, и потекут дальше серые будни... поиска нового отд-я :mrgreen:

да меня как-то премиум или нет меньше всего интересует, больше интересовало, что за дистанционка такая.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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