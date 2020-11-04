Додано: Сер 04 лис, 2020 18:35

ol_zy написав: Пришло сообщение, что меня переводят к премиум манагеру Пришло сообщение, что меня переводят к премиум манагеру

Думаю вы просто не совсем внимательно прочли то сообщение. Там было о том что вас переводят на дистанционное обслуживание и вам скоро позвонит менеджер (в скобках - премиум) и обо всем расскажет. То есть основной посыл сообщения было не о том что вас будет обслуживать премиум-менеджер, а о том что вас переводят. При этом вам позвонит менеджер, или если вам по статусу положен премиум-менеджер - то перезвонит он. Как-то так...