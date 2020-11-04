Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / УкрСибБанк BNP Paribas Group УкрСибБанк BNP Paribas Group + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1211121212131214 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 236 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 19% 185 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 178 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 253 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 129 Всього голосів : 981 Додано: Чет 05 лис, 2020 00:14 Flamingo написав: omb написав: ol_zy тож пришло про дистанционное... наверно закрыли отделение... тож пришло про дистанционное... наверно закрыли отделение...

Не я так поняли что по каким-то только сибу понятным критериям они отобрали какую то фокус группу для э...экс... экскримент... О экспериментов по дист.обслуживанию. При этом к примеру мое отделение живо здорово - три раза мимо него сегодня проходил - функциклирует как обычно Не я так поняли что по каким-то только сибу понятным критериям они отобрали какую то фокус группу для э...экс... экскримент... О экспериментов по дист.обслуживанию. При этом к примеру мое отделение живо здорово - три раза мимо него сегодня проходил - функциклирует как обычно

І мені прийшло. Я теж одразу вирішив, що моє відділення закривають, причому найближче до мене. Як ще дистанційніше можна мене обслуговувати я собі не уявляю - у відділенні я був двічі ще минулої зими. Тут якась інша історія - схоже, що вираховують свиноту та підсвинків. Менеджер поки не дзвонив.

demichh написав: Так в эти 30 или 60 операций. Проплаты за коммуналку входят со сторонних ресурсов? Так в эти 30 или 60 операций. Проплаты за коммуналку входят со сторонних ресурсов?

Скільки можна товкти воду у ступі? Будь-які оплати на сторонніх ресурсах входять у 30/60/90 і т.д. Не входить Р2Р і всілякі квазікеши. Список МСС-виключень був вище. Затягнули Сибасом гроші на картку, проплатили домофон, телефон, купили грамофон і от усі умови вже виконані. Викрутіть ліміти і спіть спокійно. І мені прийшло. Я теж одразу вирішив, що моє відділення закривають, причому найближче до мене. Як ще дистанційніше можна мене обслуговувати я собі не уявляю - у відділенні я був двічі ще минулої зими. Тут якась інша історія - схоже, що вираховують свиноту та підсвинків. Менеджер поки не дзвонив.Скільки можна товкти воду у ступі? Будь-якіна сторонніх ресурсах входять у 30/60/90 і т.д. Не входить Р2Р і всілякі квазікеши. Список МСС-виключень був вище. Затягнули Сибасом гроші на картку, проплатили домофон, телефон, купили грамофон і от усі умови вже виконані. Викрутіть ліміти і спіть спокійно. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4997 З нами з: 18.08.14 Подякував: 219 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1211121212131214 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор