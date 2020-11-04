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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:14

  Flamingo написав:
  omb написав:ol_zy тож пришло про дистанционное... наверно закрыли отделение...

Не я так поняли что по каким-то только сибу понятным критериям они отобрали какую то фокус группу для э...экс... экскримент... О экспериментов по дист.обслуживанию. При этом к примеру мое отделение живо здорово - три раза мимо него сегодня проходил - функциклирует как обычно

І мені прийшло. Я теж одразу вирішив, що моє відділення закривають, причому найближче до мене. Як ще дистанційніше можна мене обслуговувати я собі не уявляю - у відділенні я був двічі ще минулої зими. Тут якась інша історія - схоже, що вираховують свиноту та підсвинків. Менеджер поки не дзвонив.
  demichh написав:Так в эти 30 или 60 операций. Проплаты за коммуналку входят со сторонних ресурсов?

Скільки можна товкти воду у ступі? Будь-які оплати на сторонніх ресурсах входять у 30/60/90 і т.д. Не входить Р2Р і всілякі квазікеши. Список МСС-виключень був вище. Затягнули Сибасом гроші на картку, проплатили домофон, телефон, купили грамофон і от усі умови вже виконані. Викрутіть ліміти і спіть спокійно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 01:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Прилетіло:
"За 30 оплат карткою Укрсіб" гарантують винагороду 300 грн.

Питання:
1. Це потрібно робити тільки в наземних терміналах чи онлайн йде в залік?
2. пишуть про 1 оплату щодня. Це просто щоб набити 30 оплат чи саме рахується одна оплата щодня?

ЗІ
вже не актуально - прочитав на 100% аналогічне питання трохи раніше.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 07:50

Думаю, не стоит спешить набивать транзакции. Может, ещё какой-то шоппинг прилетит, пойдет в зачёт по двум акциям.
Ferlakur
 
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