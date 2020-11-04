Flamingo написав:
Не я так поняли что по каким-то только сибу понятным критериям они отобрали какую то фокус группу для э...экс... экскримент... О экспериментов по дист.обслуживанию. При этом к примеру мое отделение живо здорово - три раза мимо него сегодня проходил - функциклирует как обычно
І мені прийшло. Я теж одразу вирішив, що моє відділення закривають, причому найближче до мене. Як ще дистанційніше можна мене обслуговувати я собі не уявляю - у відділенні я був двічі ще минулої зими. Тут якась інша історія - схоже, що вираховують свиноту та підсвинків. Менеджер поки не дзвонив.
Скільки можна товкти воду у ступі? Будь-які оплати на сторонніх ресурсах входять у 30/60/90 і т.д. Не входить Р2Р і всілякі квазікеши. Список МСС-виключень був вище. Затягнули Сибасом гроші на картку, проплатили домофон, телефон, купили грамофон і от усі умови вже виконані. Викрутіть ліміти і спіть спокійно.