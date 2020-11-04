omb написав:ol_zy тож пришло про дистанционное... наверно закрыли отделение...
Не я так поняли что по каким-то только сибу понятным критериям они отобрали какую то фокус группу для э...экс... экскримент... О экспериментов по дист.обслуживанию. При этом к примеру мое отделение живо здорово - три раза мимо него сегодня проходил - функциклирует как обычно
І мені прийшло. Я теж одразу вирішив, що моє відділення закривають, причому найближче до мене. Як ще дистанційніше можна мене обслуговувати я собі не уявляю - у відділенні я був двічі ще минулої зими. Тут якась інша історія - схоже, що вираховують свиноту та підсвинків. Менеджер поки не дзвонив.
demichh написав:Так в эти 30 или 60 операций. Проплаты за коммуналку входят со сторонних ресурсов?
Скільки можна товкти воду у ступі? Будь-які оплати на сторонніх ресурсах входять у 30/60/90 і т.д. Не входить Р2Р і всілякі квазікеши. Список МСС-виключень був вище. Затягнули Сибасом гроші на картку, проплатили домофон, телефон, купили грамофон і от усі умови вже виконані. Викрутіть ліміти і спіть спокійно.
Ferlakur написав:Думаю, не стоит спешить набивать транзакции. Может, ещё какой-то шоппинг прилетит, пойдет в зачёт по двум акциям.
Та я вас умоляю - если еще и на "сферических морковках в вакууме" экономить это уже ИМХО вааще крайность . Мне не сложно "подставить Сибу плечо" - пришла аХция - за 2-3 дня накупил "морковок", пришла вторая - повторил и так до бесконечности. А помнить к концу месяца что у меня где-то там с начала месяца из 90 покупок совершено еще только 87 - та ну на...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
klug написав:І мені прийшло. Я теж одразу вирішив, що моє відділення закривають, причому найближче до мене. Як ще дистанційніше можна мене обслуговувати я собі не уявляю - у відділенні я був двічі ще минулої зими.
От і розв'язочка: прийшов пуш, що обслуговування мого рахунку перевели у київське відділення. Це щоб я не міг його закрити?