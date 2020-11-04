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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:14

  Flamingo написав:
  omb написав:ol_zy тож пришло про дистанционное... наверно закрыли отделение...

Не я так поняли что по каким-то только сибу понятным критериям они отобрали какую то фокус группу для э...экс... экскримент... О экспериментов по дист.обслуживанию. При этом к примеру мое отделение живо здорово - три раза мимо него сегодня проходил - функциклирует как обычно

І мені прийшло. Я теж одразу вирішив, що моє відділення закривають, причому найближче до мене. Як ще дистанційніше можна мене обслуговувати я собі не уявляю - у відділенні я був двічі ще минулої зими. Тут якась інша історія - схоже, що вираховують свиноту та підсвинків. Менеджер поки не дзвонив.
  demichh написав:Так в эти 30 или 60 операций. Проплаты за коммуналку входят со сторонних ресурсов?

Скільки можна товкти воду у ступі? Будь-які оплати на сторонніх ресурсах входять у 30/60/90 і т.д. Не входить Р2Р і всілякі квазікеши. Список МСС-виключень був вище. Затягнули Сибасом гроші на картку, проплатили домофон, телефон, купили грамофон і от усі умови вже виконані. Викрутіть ліміти і спіть спокійно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 01:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Прилетіло:
"За 30 оплат карткою Укрсіб" гарантують винагороду 300 грн.

Питання:
1. Це потрібно робити тільки в наземних терміналах чи онлайн йде в залік?
2. пишуть про 1 оплату щодня. Це просто щоб набити 30 оплат чи саме рахується одна оплата щодня?

ЗІ
вже не актуально - прочитав на 100% аналогічне питання трохи раніше.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 07:50

Думаю, не стоит спешить набивать транзакции. Может, ещё какой-то шоппинг прилетит, пойдет в зачёт по двум акциям.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:Думаю, не стоит спешить набивать транзакции. Может, ещё какой-то шоппинг прилетит, пойдет в зачёт по двум акциям.
Та я вас умоляю - если еще и на "сферических морковках в вакууме" экономить это уже ИМХО вааще крайность ;). Мне не сложно "подставить Сибу плечо" - пришла аХция - за 2-3 дня накупил "морковок", пришла вторая - повторил и так до бесконечности. А помнить к концу месяца что у меня где-то там с начала месяца из 90 покупок совершено еще только 87 - та ну на... :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:06

  klug написав:І мені прийшло. Я теж одразу вирішив, що моє відділення закривають, причому найближче до мене. Як ще дистанційніше можна мене обслуговувати я собі не уявляю - у відділенні я був двічі ще минулої зими.

От і розв'язочка: прийшов пуш, що обслуговування мого рахунку перевели у київське відділення. Це щоб я не міг його закрити?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:08

klug меня тоже "обрадовали", щв в чатеге на другое пытаюсь перепривязаться
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Мда, перевели в отделение, которого даже на сайте нет.
Ещё и назначили персонального менеджера.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:21

  unknownurl написав:Мда, перевели в отделение, которого даже на сайте нет.
Ещё и назначили персонального менеджера.

Підтверджую. На сайті відділення немає - у гуглі пишуть, що тимчасово зачинене. Я так розумію, що у всіх №141?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:Я так розумію, що у всіх №141?

Да, меня туда же.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:52

Так это виртуальное отд-е, там ток на удалёнке обслуж-т. Там есть виртуальные ВИП-кабинки, т.н. ван-фо-ван. Отвечают тож виртуально )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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