Додано: Чет 05 лис, 2020 17:17

Меня во всем этом смущает как раз другое: когда сегодня общались с моей половинкой (мне повезло - меня не тронули, а вот супругу зацепило) то ее "персональный менеджер" пообещал что теперь будет следить за совершаемыми нею операциями и если что-то будет идти не так, то будет советовать как сделать лучше. И вот сразу хочется спросить: "А оно ей (то есть мне) надо - такое внимание?" Год жили нормально, без советов и тут вот получите. Теперь шо ее картой не свинячить совсем?Сплошной убыток в семью